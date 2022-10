ZAVRŠILA SREDNJU MEDICINSKU I PRAVA JE LEPOTICA: Milan Stanković pokazao sestru - "Strahovao sam zbog Natalije"

Sestra pevača Milana Stankovića je medicinski radnik

Izvor: Instagram/milanstankovic

Pevač Milan Stankovć, prvo Zvezda Granda a onda i naš predstavnik na Evroviziji, svoju porodicu drži podalje od javnosti i malo ko zna da ima rođenu sestru Nataliju koja je mlađa od njega.

Osim što fizički liče, Milan Stanković i Natalija Đukić su završili istu srednju školu, medicinsku školu i veoma su bliski. Njegova sestra radi u bolnici, a on je pre dve godine u jednom intervju za „Premijera-Vikend Specijal“ otkrio da je strahovao za njen život zbog korona virusa.

"Ja sam noćima istraživao o koroni, jako sam brinuo, globalno mi se ne sviđa ta priča, a naročito lokalno jer mi je sestra medicinska sestra zaposlena u toj sferi. Kad mi je poslala prvi put sliku sa svim onim, ja sam se uplašio ali sam bio i ponosan. Ja sam završio isto srednju medicinsku školu, da nisam pevač, sigurno bih sada lečio nekoga. To je najhumaniji posao".

Stanković se nedavno našao u medijima kada je Saša Popović otkrio da je on "jedini pevač s kojim je imao problema u Grandu". "Otkad Grand postoji, od 2004. godine, stvarali smo nova imena, nove zvezde i održavali popularnost Bekuti, Šabanu, Tozovcu i svim pevačima te generacije. Otkad smo krenuli sa Zvezdama, pa sve do danas, to su mnoga imena. Imali smo problem samo s Milanom Stankovićem, koji je, kada se vratio sa Evrovizije, rekao da neće da se povinuje našem ugovoru i da radi za Grand. To je jedino negativno iskustvo, morao je neku odštetu da plati i to je to", rekao je Saša i prisetio se velikih imena koje su iznedrile Zvezde Granda.

Pogledajte kako izgleda pevačeva sestra: