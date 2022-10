MOGLA SAM DA OSTANEM BEZ NOSA! Dragana ispričala kroz kakav PAKAO je prošla - Na SEDMU operaciju dala 10.000 €!

Bivša rijaliti učesnica Dragana Mitar morala je da ide na sedmu operaciju nosa kako ne bi ostala bez njega, a sada je otkrila šta se sve desilo.

Izvor: Instagra/dragana_mitar

Nekadašnja učesnica Zadruge Dragana Mitar odlučila je da sedmi put ode na operaciju nosa, a doktor je morao da joj izvadi hrskavicu iz rebra i stavi je u nos, kako ne bi ostala bez njega. Dragana je otkrila da je konačno zadovoljna izgledom, a zatim ispričala kako su počeli problemi s nosem.

"Namučila sam se da bih imala nos kakav želim. Prošla sam kroz pakao, trpela bolove... Mogla sam da ostanem bez nosa, kao Majkl Džekson, koji pred kraj života više nije imao hrskavicu", započela je priču Dragana i objasnila kad su počeli njeni problemi: "Pre nekoliko godina sam poželela da imam manji nos, pa sam otišla kod doktora. Nisam želela da mi ga lomi, pa mi je isturpijao kost. Međutim, posle intervencije je bio veći! Vratila sam se kod doktora i tražila da to ispravi. Tada mi je slomio nos, turpijao ga i izvadio deo hrskavice".

Posle samo nekoliko dana usledile su nove muke. Pojavilo joj se udubljenje na levoj strani nosa - "Ispostavilo se da mi je izvadio više hrskavice s jedne nego s druge strane, pa sam imala rupu. Bilo je strašno! Otoci su počeli da se premeštaju s jednog na drugo mesto, izgledala sam katastrofalno. Pala sam u depresiju, nisam želela da izlazim iz kuće", rekla je bivša "modelsica", koja je zbog toga i treći put otišla pod nož: "Doktor mi je dao lokalnu anesteziju, zatim secnuo deo ušne školjke i izvadio komadić hrskavice, koju je stavio u nos. Na tom mestu mi je koža bila stalno crvena. Ludela sam zbog toga".

Dragana je loše prošla i na naredne tri operacije: "Nos me je stalno svrbeo, imala sam oštećenja, brazde... Na sredini je bio previše širok... Bila sam očajna, pa sam promenila lekara", rekla je Dragana koja je jednom prilikom istakla da živi od sudskih sporova koje je dobila.

Ona je 18. oktobra u jednoj privatnoj klinici u Beogradu sedmi put operisala nos i za to platila čak 10.000 evra - "Doktor mi je uradio skener, da bi video šta je sve tačno izvađeno. Unutra je sve bilo oštećeno! Uveo me je u totalnu anesteziju, napravio rez ispod desne dojke i iz rebra izvadio deo hrskavice, koju je detaljno obradio u mašini. Potom je hrskavicu ubacio u nos, da bi imalo šta da ga drži. Operacija je trajala čak 11 sati", ispričala je Dragana, koja i dalje ima bolove u predelu rebara: "Boleo me je rez, kao i rebro, jer su tu nervni završeci. Nisam mogla lepo da udahnem vazduh, disala sam plitko. Ni sada ne mogu da se sagnem do poda, jer me boli. Doktor mi je rekao da će tako biti naredna tri meseca".

Dragana je pre šest meseci ponovo operisala grudi, jer joj je implant pukao na pola - "To se verovatno desilo jer stalno nosim dete u rukama. U aprilu sam zamenila implante. Povećala sam ih malo, stavila 550 kubika, pa sad imam 'šestice'".

Domaća javnost je upoznala starletu Draganu Mitar u rijalitiju Zadruga, iz kojeg je svojevremeno morala da izađe kako bi se suočila sa bivšim mužem na sudu koji je tražio starateljstvo nad detetom, a kasnije je izbacio iz stana, tačnije promenio brave u kući u kojoj je živela sa njihovim sinom. Nakon porodične drame sa bivšim suprugom uplovila u romansu sa oženjenim učesnikom Zadruge Edom Fetićem, koji se zbog nje i razveo od supruge s kojom ima troje dece, ali je i ta romansa ubrzo doživela krah.

