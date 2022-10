"DA BIH OTIŠLA NA SUPRUGOV GROB NE TREBA MI MEDIJSKA PAŽNJA" - Nikolina Pišek uzvratila svekru nakon pomena Vidoju

Voditeljka Nikolina Pišek nije se pojavila na šestomesečnom pomenu suprugu Vidoju Ristoviću, a sada je prokomentarisala svekrom komentar.

Otac pokojnog istoričara umetnosti Vidoja Ristovića pojavila se na šestomesečnom pomenu svoga sina, ali njegova snaja voditeljka Nikolina Pišek niije došla. Miša Grof je tom prilikom upitan zašto Nikolina nije bila na pomenu održanom na Novom groblju u Beogradu odgovorio: "Sigurno je da sam očekivao da će na šestomesečni pomen doći Nikolina. Juče je bila u Beogradu, ali sigurno je imala neke obaveze... Možda je morala da prošeta pse".

Nakon što ju je svekar po ko zna koji potkačio, Nikolina se oglasila i kratko poručila: "Dala sam već komentar. Meni ne treba medijska pažnja za odlazak na suprugov grob".

Na šestomesečnom pomenu Vidoju Ristoviću su bili njegov otac, mnogobrojna rodbina i prijatelji, ali ne Nikolina Pišek.

"Mislim da ste svi shvatili koliko je moj svekar zlonameran kada sam ja u pitanju, to više nije tajna. U Beogradu nisam bila juče, nisam ni danas. Na pomen nisam došla iz privatnih razloga, nisam bila u mogućnosti da se pojavim. Sve što imam da kažem na njegovu izjavu jeste da mu je potrebna pomoć psihijatra", rekla je Nikolina ranije za medije, koja je nakon suprugove smrti vodila medijski rat sa svekrom oko nasledstva.

Miša Grof i Nikolina Pišek su na sahrani Vidoja bili zagrljeni, a nakon toga je usledio medijski rat oko nasledstva. Ristović je na pomenu prokomentarisao i navode da želi Nikolini da oduzme nasledstvo, o čemu se već mesecima spekuliše u medijima.

"A šta ja njoj oduzimam? Ta kuća je u Zagrebu, ja tamo neću ni otići. A šta drugo da joj oduzmem? Sve je njeno. Mene to ne interesuje uopšte. To je njeno i od dece", izjavio je, pa se osvrnuo na prodaju vile u Zagrebu u kojoj je trebalo da živi s Vidojem - "Ta kuća nije ni prodata. Njena cena je oko 4-5 miliona. To nije sigurno prodato".