NIKOLINA NIJE ŽRTVA, ONA ZNA KAKO DA SE DOČEPA TOGA ŠTO HOĆE: Vedrana Rudan raspalila po voditeljki - Ne treba je žaliti

Hrvatska književnica prokomentarisala Nikolinu Pišek. Spomenula i feministkinje.

Izvor: Instagram/nikolina_pisek

Književnica Vedrana Rudan nedavno je u jednom tekstu prokomentarisala sve što se dešava sa Nikolinom Pišek nakon iznenadne smrti supruga, sukoba sa svekrom, zbog čega je dobila pregršt negatvnih komentara na društvenim mrežama. Sada je prokomentarisala kako doživljava to što feministkinje često kritikuju njene stavove

"Nisam na mrežama tako da pojma nemam što se tamo dešava. Feministkinje me 'ne vole'? Zašto bi me voljele? Ne volim ni ja njih, ako su vaše feministkinje poput naših. Alapače opsjednute sobom koje su uvijek spremne pomoći 'siroticama' koje to nisu. Nikolina Pišek nikad nije bila žrtva. Ona je hrabro nešto što zna što hoće i kako se toga dočepati. Nju ne treba ni žaliti ni braniti", rekla je za Kurir.

Vedrana Rudan je nedavno u svom tekstu pod nazivom "Prljavo rublje prljavih ljudi", bez imenovanja aktera, prokomentarisala probleme s kojima se borila voditeljka Nikolina Pišek, udovica istoričara umjetnosti Vidoja Ristovića.

"Ovih dana na svim portalima pratimo sapunicu iz života. U glavnoj je ulozi žena koja je ostala bez muža bogataša. Nažalost, na ovim 'našim' prostorima pravde nema pa postoji velika vjerovatnoća da će jadna ili 'jadna' žena ostati bez onoga što misli da joj pripada. Mnoge 'javne' žene stale su u njenu odbranu", napisala je Vedrana i između ostalog dodala: "Gospođa o kojoj pišem trenutno je Žrtva, gospodin koji joj je protivnik trenutno je Zločinac. Je li moguće da je to postao preko noći? Je li moguće da ga je popularna gospođa upoznala u njegovom punom 'sjaju' tek ovih dana? Naravno da nije. Znala je s kim ima posla, ali je bila u boljoj poziciji".

Vedrana je dodala i: "Gospođa o kojoj pišem plaća svoj izbor. Mi drugačije plaćamo svoj. Ne kažem da je naš izbor pravi. Ne kažem ni da je bolji. Želim reći, sve žene koje je danas žale je zapravo vrijeđaju. Ne žalim je ni najmanje. Ima utakmica u nogama. Izvući će se iz ove frke, nije joj prva. Ona je neobična žena. Moja prijateljica Ana je ovih dana izgubila muža. Čovjek je bio profesor, nakon posla vozio je Wolt. Ana je profesorka, juče mi je oduševljeno rekla da je u Lidlu dobila sedamdeset kuna za boce. Iza nje je bio 'dobar dan'. Kontejneri su u poslednje vrijeme najčešće očišćeni od boca.

'Sirotica' s portala je prošle nedelje 'skinula crninu'. Bila je to brejkingnjuz. Mi obični stalno nosimo crninu. Zašto se o tome ne piše?".