MARIJA KULIĆ IDE NA HITNU OPERACIJU! Dolazi u Beograd - "Uočili su neku promenu! Daj Bože samo da bude dobro"

Marija Kulić stiže u Beograd kako bi otišla na operaciju u jednoj beogradskoj klinici.

Izvor: TV Pink / screenshot

Majka učesnice Zadruge Miljane Kulić koja je završila u krevetu sa bivšim dečkom Lazarem Čoliće Zolom, Marija stiže u Beograd kao bi išla na operaciju dojke nakon što su lekari pronašli promenu na njoj. Marija se pred operaciju oglasila za medije i otkrila više detalja.

"Imam operaciju u 15 sati u Beogradu, uočili su mi neku promenu na dojci. Kažu da je benigno... Oni sve što skinu šalju na histopatologiju, videćemo", rekla je Marija, koja veruje da je sve posledica ogromnog stresa koji je pretrpela dok joj se ćerka Miljana Kulić letos borila za život nakon operacije smanjena želuca u Turskoj.

"Taj gnoj, to što mi se storilo, to je od onog silnog stresa. 45 dana nisam spavala, vi ne znate šta je to bilo. Negde mora da izbije to, daj Bože samo da je to dobro, da kad stignu rezultati, sve to bude dobro. To je jače od mene, ne možeš da se sekiraš kada je život deteta u pitanju, tu ne pomažu ni lekovi", zaključuje Marija.

Mariji Kulić je prošle godine bilo narušeno zdravlje, kada joj je dijagnostifikovan rak štitne žlezde. Srećom, Marija je uspela da pobedi opaku bolest, a nakon izlečenja otvoreno je o svojoj borbi govorila za medije.

