"ŠTA SE DESILO ŽENI S LICEM?!" Stoja neprepoznatljiva, dala 100.000 € na operacije, fanovi u šoku: Pretjerala s BOTOKSOM

Stojin snimak s nastupa privukao ogromnu pažnju zbog njenog lica - pitaju se šta joj se desilo!

Izvor: TikTok/Un_po_di_tutto2

Pjevačica Stojanka Novaković Stoja izazvala je burne reakcije zbog izgleda na snimku s jednog nastupa, a na društvenim mrežama komentarišu začuđeno njeno lice i pitaju se šta joj se desilo.

Poznato je da je pjevačica poradila na fizičkom izgledu i da je za plastične operacije u Turskoj navodno dala 100.000 eura, a sada je ponovo pokrenula glasine da je preterala s botoksom.

Snimak s njenog nastupa kruži društvenim mrežama, a neki od komentara su: "Ovo je jezivo", "Šta se desilo ženi s licem?"...

Pogledajte snimak!

Pogledajte 00:28 Stoja nastup Izvor: TikTok/un_po_2 Izvor: TikTok/un_po_2

Osim zahvata na licu, pričalo se da se Stoja podvrgla i liposukciji u želji da bude mršavija, ali da je fanovi nisu voljeli u tom izdanju.

"Jedno vrijeme sam bila smršala, nisam jela ništa. Bila sam gladna. Pila sam sokove sve vrijeme. Imala sam savršenu liniju, sada već davne, 2003. Promijenila sam lični opis, ali ljudi me nisu prihvatili. Tada su počeli da me pljuju. Govorili su da sam nikakva. Posle sam se opet predala hrani da im ugodim. Iako sam se osjećala lijepo i zdravo kao mršava, udovoljila sam fanovima. Oni me vole sa celulitom i viškom kilograma. Oni vole kada ljulja na sve strane. To je njihova Stoja. Ja sam hrabra žena i ne plašim se ničega", izjavila je svojevremeno za medije.