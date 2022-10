"NEMAM PARA, MORAM DA IZAĐEM IZ HOTELA" - Izbačeni zadrugar se oglasio na mrežama: "GROZNO JE! Očekujte svašta uskoro"

Učesnik Zadruge Damir Tepavac oglasio se na mrežama nakon što je izašao iz rijalitija.

Damir Tepavac napustio je Zadrugu nakon što je bio nominovan za izbacivanje i pošto je izgubio u duelu sa Adamom Đoganijem. Damir se ubrzo oglasio na društvenim mrežama, otkrio da se nalazi u hotelu, ali da kod sebe nema novca i da ne zna kako će da dođe do Subotice.

Posle pobede u igrici, Adamova dominacija se nastavila i u glasovima publike, tako da je dobio 99 odsto glasova, dok je Damir imao jedan odsto. Damir se pozdravio sa cimerima i napustio imanje, a ubrzo nakon toga se oglasio na Instagramu sledećim rečima:

"Šta da vam kažem, završio mi se još jedan rijaliti. Interesantna je bila ova Zadruga. Praviću klupove o rijalitiju, šta smo jeli tamo, to niste videli sigurno", rekao je on i dodao: "To je bilo čudo, Džejmi Oliver nam nije bio ravan. Moram do 12 da izađem iz hotela, nemam para, grozno, očekujte svašta uskoro".

Damir je ubrzo objavio i selfi iz kola i otkrio da je ipak uspeo da se snađe kako da stigne do kuće u Subotici.