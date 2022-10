IMALA SAM DVA SPONTANA PRIJE PRVE TRUDNOĆE! Marija Mikić 3 mjeseca posle porođaja čeka bebu "Znam da će biti jako teško"

Pjevačica Marija Mikić sve je iznenadila kada je putem društvenih mreža otkrila da je ponovo u drugom stanju.

Marija Mikić

Marija Mikić i njen suprug su prije samo tri mjeseca dobili ćerkicu Đurđu, a pjevačica je sada ponovo u drugom stanju. Ona se sada oglasila za medije i iznela detalje druge trudnoće.

"Toliko smo se mučili da dobijemo Đurđu, koliko sam ljekova pila, bilo je i ružnih stvari, uspona, padova, da ja stvarno nisam očekivala da ću drugi put ovako lako ostati trudna. Vjerovatno je onaj gore vidio kako se lijepo snalazimo, pa ko veli - daj još jedno. Ali svakome Bog da onoliko koliko može da izdrži. Ja znam da možemo. Nemam tremu, ali sam vrlo realna i znam da će biti jako teško sa dvije bebe, ali spremni smo na to jer veća sreća ne postoji", rekla je Marija Mikić za "Pink.rs".

Inače, Marija je prije prve trudnoće imala dva spontana pobačaja i to joj je veoma teško palo - "Imala sam dva spontana pobačaja prije ove trudnoće. Jako mi je teško da izgovorim to uopšte jer mi se čini da će da izazove sažaljenje. Najteže mi je bilo kada sam morala da radim posle tog nesrećnog događaja, da izađem na binu i pjevam, da uveseljavam narod, jer to je moj posao. Pjevam i smijem se a jedva čekam da dođem kući da plače", ispričala je Marija tokom prve trudnoće u emisiji "Realna priča" i dodala:

"Nije mi prijatno ali želim da podijelim sa svima to, da druge djevojke znaju šta sve može biti po sredi. Inače imam i insulinsku rezistenciju, a onda sam oko Nove godine dobila i koronu. Onda je bilo sumnji za Daunov sindrom za ovu bebu, to je bio takav udarac da nisam znala kako da se nosim sa tim. Plakala sam dan i noć dok nisu stigli rezultati, nisam bila živa".

Suprug Marije Mikić iz prethodne veze ima sina, sa kojim se pjevačica odlično slaže. Znatiželjni pratioci su pjevačicu na Instagramu upitali kakav odnos ima sa partnerovim nasljednikom i da li je imala strah kako će je prihvatiti - "Kako se osjećao Vuk zbog tebe u početku?", glasilo je pitanje za Mikićevu.

"Vuk je predobro i prepametno dijete (osim kad gleda neke gluposti na Jutjubu, pa se svađamo) Sa njim je od početka bio cirkus i smejanje, a sad smo najbolji drugari", napisala je Marija obožavateljki.

