Pevačica koja se proslavila u emisiji Ja imam talenat, Marija Mikić gostovala je u emisiji Pusti Brigu i pričala o zanimljivim detaljima iz svog privatnog i profesionalnog života.

Izvor: Kurir televizija

- Ja sam ceo živto bucka, ali desilo se to da sam u trudnoći do petog meseca izgubila 7 kilograma - rekla je Marija o odnosu sa mužem kaže da su njegova specijalnost zasmejavanje njihove bebe, dok je ona zadužena za tehnikalije.

Marija je pevala na svadbi Đorđa i Saške Đoković za koje je rekla da su predivan par, a tom prilikom zapevala je rame uz rame sa Novakom Đokovićem.

Pogledajte 02:21 PEVAČICA U TRUDNOĆI SMRŠALA 7 KILA Marija Mikić: Novak Đoković i njegova braća odlično pevaju BABA I TETKA SU JOJ GLAVNA PODRŠKA Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

- To se desilo spontano. Nole je stajao pored mene i pevao na mikrofon pesmu "Ružo rumena". U jednom trenutku mi je dodao mikrofon i rekao "Ti ćeš to bolje." Ja sam otpevala strofu, a Nole referen i to odlično. Sva braća Đoković znaju da pevaju - rekla je Marija.

Potom je od Suzane dobila zadatak da presvuče bebu za kratak vremenski period, što je Marija uspela, ali uz dosta komplikacija, koje bebi nisu mnogo naškodile jer nije prava već lutka.