NEKA PRIČAJU DA SAM PLASTIČNA LUTKA, NE SMETA MI! Ivana je BOMBA, a evo zbog čega KRIJE ljubavni život kao zmija noge!

Ivana Nikolić, bivša članica grupe "Hurricane", otvoreno je pričala o ljubavi, poslu, plastičnim operacijama, a ptočitajte i o čemu još!

Bivša članica grupe "Hurricane", pjevačica Ivana Nikolić, osvrnula se na solo karijeru kojoj je sada maksimalno posvećena nakon razlaza sa koleginicama Ksenijom i Sanjom, ali i na svoj ljubavni život koji vješto krije od medija, iako su je u više navrata povezivali s brojnim poznatim muškarcima.

"Ne mislim da moj privatni život treba da bude plasiran u javnosti. Zato i jeste privatan. Nikad ne pričam o tome koji mi se momak sviđa i da li imam dečka. Povezivali su me s mnogima, ali rijetko šta je istina", rekla je atraktivna pjevačica u emisiji "Ispovest".

"Što se Andreja Bajeca tiče, on je moj veliki prijatelj i to je sve. Imamo iste poznanike i drugare, bili smo milion puta u istom društvu, ali među nama se nikada ništa nije desilo. On nikada nije htio u tom kontekstu da se provlači u javnosti i to stvarno poštujem. Svoje prijatelje uvijek čuvam sa strane i pričam samo o sebi", istakla je Ivana, koja je priznala da joj je proradio majčinski instinkt, ali da će s tim zbog karijere ipak malo pričekati.

"Mnogo volim djecu i stalno pričam o bebama! To svi znaju oko mene, ali sada sam fokusirana samo na karijeru. Za to imam vremena, a kad nađem pravog muškarca, s njim ću svakako da osnujem porodicu. Nisam trudna, moram ponovo da kažem, jer neko stalno priča o tome, a meni je smiješno", poručila je pjevačica, koja priznaje da joj je neobično što je sada sama na sceni i da joj mnogo fale koleginice, ali da se to moralo desiti.

Ivana tvrdi da nije "promenila lični opis" iako joj mnogi zamjeraju što je, navodno, pretjerala s estetskim korekcijama.

"Ne znam zašto ljudi pričaju da sam izoperisana. Iskrena da budem, smiješno mi je što ljudi upoređuju moje slike od pre 15 godina i danas. Pa normalno je da će svako da izgleda drugačije, to je stvarno dug period. Danas su i aparati takvi da možete da se slikate kako želite, to nekad nije bilo tako. Svi smo sada mnogo bolja verzija sebe na slikama i to je u redu", smatra ona i dodaje:

"Imam dovoljno samopouzdanja, tako da me ne pogađaju tračevi i priče da sam plastična lutka. Čak mi je i simpatično. Neka svako promjeni na sebi nešto što želi, nema tu ničeg lošeg. Ne znam što ljudi misle da sam pretjerala s operacijama. Svi koji me vide uživo kažu da sam ljepša nego pred kamerama. Ne znam do čega je".

"Što se tiče druženja s estradnjacima, toga nema kod mene. Nisam taj tip da se družim sa svima, da ispijam kafe i slično. Nemam vremena za to, imam mnogo poznanika na estradi i ni sa kim nisam na krv i nož. Pružili su mi pevači podršku oko nove pesme, ali nemam nikog s kim sam previše bliska. Mislim da prema meni niko ne emituje mržnju, nisam osetila nijedan vid sujete, ali pitanje je dokle će to tako biti", iskrena je Nikolićeva, koja je nedavno imala tu čast da nastupi sa Zdravkom Čolićem.

"Proletjelo mi je vrijeme koje sam provela s Čolom. Sjedeli smo i pričali, mnogo mu se sviđa način na koji radim, pričali smo i davao mi je savjete da uvek budem svoja. Drago mi je da moja nova pjesma prolazi i da svoju energiju moju dobro da prenesem na publiku."

