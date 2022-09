OVO ME IZLUĐUJE KOD VUJADINA! Kaže da ide samo na piće, dođe u zlo doba a IZGOVOR mu je HIT!

Mirka Vasiljević o izgovorima Vujadina Savića, s kojim ima četvoro dece!

Izvor: YouTube/Ami G Show

Lijepa glumica Mirka Vasiljević komentarisala je u emisiji "Ami G show" navike svog partnera Vujadina Savića. I to baš one koje je izluđuju, a to su izgovori kada negdje "zagine" s društvom.

Dok je MIrka kod kuće sa četvoro djece, Vujadin "ode na piće" pa se vrati u zlo doba, a ovako joj se pravda!

"To se često dešava, baš van kuće mora od ujutru do uveče da radi nešto, genijalni su mu izgovori zašto je to mora. Nisam ja, htjeo sam da krenem, morao sam da ispoštujem, nema čovjeka koji toliko poštuje druge na cijeloj zemaljskoj kugli. Ode na piće, dođe u zlo doba, kaže pa bio sam dalje, i u diskoteci se pije piće", rekla je ona.

"Za mene je, sjedneš u kafić, popiješ, i odeš kući", rekla je ona kroz smijeh.



