ŠEST DJEVOJAKA JE KRVNIČKI PRETUKLO! Biznismen je otpužio za prostituciju, ona dobijala batine - "Gazile su me po glavi"

Rijaliti pobjednica i bivša voditeljka Iva Grgurić, nedavno se našla u centru pažnje medija zbog stravičnih izjava Marijana Šarića, s kojim je navodno bila u vezi. Sada je riješila da progovori o nasilju koje je trpjela godinama, a za koje su glavni krivci bile žene. Iva tvrdi da je pripadnice ljepšeg pola nikada nisu voljele i da su je vječito maltretirale. Najgore zlostavljanje je trpjela tokom osnovne i srednje škole.

"Mama i tata su se razveli kada sam imala samo dva mjeseca. Tokom djetinjstva nisam imala očinsku figuru, niti muškarca na koga bih mogla da se oslonim. Zbog toga mi je bilo teško, jer su svakom djetetu potrebni i otac i majka. Zato sam cijelog života tražila starije muškarce da bi mi nadoknadili to što mi je falilo kao djevojčici", rekla je Iva i nastavila:

"Žene su me oduvijek maltretirale. Za razliku od njih, muškarci su mi prilazili i postajali prijatelji. Kroz cijelu osnovnu i srednju školu sam trpjela jezivo fizičko nasilje. Djevojka koja me je maltretirala je promjenila nekoliko škola baš zato što je bila poznata po vršnjačkom nasilju. Imala je pik na mene, godinama me je šikanirala, a da me niko nije zaštitio. Morala sam sama da se branim. Tukla sam se s njom, nije bila jača od mene, ali je imala svoju ekipu, njih šest. Napadale bi me zajedno. Bacile bi me na zemlju, šutirale po tijelu i gazile po glavi. To je bilo strašno. Čak su me tražile po gradu da me biju. Ničim to nisam zaslužila. samo im nisam bila simpatična".

Iva je, kako bi se odbranila, krenula na borilačke vještine, a samo je razmišljala kako bi voljela da se otac pojavi u školi i zaštiti je: "Trenirala sam taekvondo i boks da bih mogla da se izborim sa nasilnicama. Bila sam jaka, ali nisam imala šanse protiv šest djevojčica. Stalno sam razmišljala kako bi bilo divno da mi je otac tu da me odbrani. Tata i ja ni danas nemamo najbolji odnos, i to me boli. Po ocu imam brata Karla (19), sestru Lanu (14), a po majci braću Ivana (4), Antu (11) i Petra (13). Odvojena sam od cijele moje familije i to mi teško pada jer oni žive u Hrvatskoj, a ja u Srbiji, pa ne možemo često da se viđamo. Da braćom i sestrom se odlično slažem".

Iva otkriva i da je od 15. godine počela da radi i zarađuje: "Ne stidim se nijednog posla. Bila sam konobarica, sezonac. Radila sam u polju, čupala metlice s kukurua, mnogi ni ne znaju šta su metlice. To je gornji dio kukuruza koji mora da se iščupa da bi kukuruz mogao da raste. To je baš težak posao i veliko mučenje. Ruke su mi bile krvave, boljele su me", rekla je Iva, a potom otkrila da postoji lakši način da zaradi novac:

"Izborila sam se da budem vodonoša. Kada bi ljudi krenuli u kukuruz, ja bih im davala vodu za piće. Dok oni rade, skinula bih se u kupaći i sunčala. Imala sam istu platu kao i dok sam čupala metlice. Šta god da sam radila u životu, bila sam snalažljiva i brzo sam napredovala".