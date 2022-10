DANAS SU PJEVAČICE MIJEŠALICE, U MOJE VRIJEME TO NIJE MOGLO! Pjevač spomenuo i nedavno privedenu Teu Tairović

Za mlade pjevačice kaže da prvo nauče da miješaju, pa tek onda da pjevaju, a spomenuo je Teu Tairović i rekao šta misli o Lepoj Breni.

Izvor: Instagram/tea_tairovic

Pjevač Acko Nezirović, koji je već dugo prisutan na estradi, poznaje mnoge koleginice, a najviše poštovanja ima prema najvećoj zvijezdi, Lepoj Breni. Otkrio je i šta misli o današnjim zvezdama, ali i prokomentarisao mlade pevačice, među kojima je i popularna Tea Tairović, koja je nedavno završila u pritvoru.

"Ma ona je žena lavica pre svega, šta da kažem. Za vrijeme vojske koju sam služio u Brčkom sam se družio sa njenim rođenim bratom, divna porodica", rekao je za Lepu Brenu, ali nije mogao da izdvoji najljepšu ženu na estradi.

"Uf, to je baš teško pitanje, jer kod nas ima jako lijepih žena koje prije svega divno pjevaju, i dame su, što je danas rijetkost. Ja dok sam rastao, sve pjevačice su bile dame, a danas... Ne znam", priznao je razočarano, pa istakao da današnje pjevačice nemaju ni stav ni ponašanje, ali i da je načuo da na estradi ima mnogo prostitucije.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

"Sin jednog poznatog pjevača mi je rekao da svaka ima cijenu. Sve je, kažu, dozvoljeno, nažalost. Danas su pjevačice mješalice, ali to valjda ljudi vole. To nije moglo kad sam ja počinjao. Volim i ja da igram i miješam, namjesti se ritam i tempo, ali one prvo nauče da miješaju, pa tek onda da pevaju", izjavio je, pa prokomentarisao Teu Tairović, koja je proglašena za jednu od najvrckavijih pjevačica i mnogo ulaže u svoje nastupe na sceni.

"Ona je jako atraktivna i lijepa, i znam joj majku i nju sam upoznao kad je imala možda osam godina. Baš kad sam bio Americi, hvale je da uđe kao furija i da sjajno radi posao, tako da ljudi to vole. Ona razbja, radi baš, i neka se samo što više pjeva i veseli", poručio je Acko Nezirović.