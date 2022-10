MJESECIMA SE VIĐALI STROGO POSLOVNO, DANAS PRAVE SVADBU: Crn, visok i zgodan - ovo je muž Vanje Mijatović!

Pjevačica Vanja Mijatović danas je napravila žurku povodom svog vjenčanja koje će biti u krugu najuže porodice.

Izvor: Kurir/Ana Paunović

Pjevačica Vanja Mijatović, koja je mjesecima unazad pričala da drži dijetu zbog "najljepšeg dana u životu" - vjenčanja, danas staje na ludi kamen. Pjevačica je okupljenim novinarima pokazala vjenčanicu, ali i farmerice u kojima je stigla u restoran u kojem će biti održana svečanost, ali i svoju jaču polovinu.

Mladoženja Aleksandar, čije prezime Vanja nije željela da otkriva, pozirao je sa vjerenicom u crnom odijelu s leptir mašnom, vidno raspoložen što će uskoro izgovoriti sudbonosno da. Pjevačica je ispričala okupljenim novinarima da će zadržati svoje djevojačko prezime, a prezime budućeg supruga nije željela da otkriva.

Vanja je jednom prilikom otkrila da je svog supruga upoznala zbog jednog poslovnog angažmana: "Meni je najljepši period bio taj početak, jer smo se mi viđali, ali jedno mjesec, dva navodno poslovno. Mi smo se viđali navodno poslovno prvo, ali smo se sviđali jedno drugom, ali nismo izgovarali to. On je meni donosio katalog, a onda to zaboravimo, niti smo to vidjeli, niti bilo šta. To mi je bilo jako simpatično i najljepši dio veze".

Pogledajte kako izgleda Aleksandar: