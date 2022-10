TAD NIJE BILA IZOPERISANA, IZGLEDALA JE DRUGAČIJE: Starleta otkrila šok detalje - Mom dečku je gola ulazila u kupatilo!

Stanija Dobrojević rješila da raskrinka drugaricu.

Maja Marinković, koja je nedavno završila u svim domaćim medijima jer je zavela supruga svoje najbolje drugarice Aleksandre Subotić, nedavno je stupila u vezu sa bivšim dečkom Stanije Dobrojević. Iako je Stanija rekla da je "Marko slobodan momak" i da može da radi šta hoće, u nekoliko navrata je zamjerila bivšoj drugarici što joj je to uradila.

Sada je rešila da otkrije detalje koji se tiču njenog druženja sa Majom, prije plastičnih operacija, "kada nije izgledala ovako kako izgleda sada": "Ja ovog Marka sada kakav je ne poznajem, Maja mi je još u Zadruzi 2 pravila probleme u vezi, gola je uletila Marku u kupatilo, ubacivala mi rovce za vezi, svi ti klipovi su na Jutjubu. Ne smijem da kažem šta je on prije govorio za Marinkovićevu, tad je izgledala potpuno drugačije nego danas".

Stanija je dodala da joj nije prijatno da gleda bivšeg dečka i drugaricu pred kamerama: "Znao je od ranije da ima prođu kod Maje, za njega je to dobro u rijalitiju, ali vidjećemo šta će biti za mjesec, dva. On je već pao u njenu sjenku. Ima klip kad ponavlja za njom kao papagaj, kao što je bilo i sa mnom, nema većeg izazova za mene nego gledati bivšeg, ali se ponavlja scenario. On je sa mnom bio kao pod staklenim zvonom, nije morao da se suoči ni sa kakvom lošom situacijom. Sad je sam birao. Evo već su raskinuli, a za nekoliko dana će vjerovatno biti i pomirenje!."

Ovako je Maja izgledala prije operacija: