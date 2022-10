TASTATURA MAFIJAŠI S MASNIM PRSTIMA NEK ME ZAOBIĐU! Veljko odbrusio onima koji tvrde da je sve stekao zahvaljujući Ceci

Veljko Ražnatović ima je jasnu poruku za sve one koji kažu da je sve u životu stekao zahvaljujući majci Ceci.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bokser Veljko Ražnatović koji je nedavo javnosti otkrio da je njegova supruga Bogdana u drugom stanju i da čekaju drugog sina, a zatim prokomentarisao ime koje su odabrali za nasljednika, odbrusio je hejterima koji komentarišu da je sve u životu stekao zahvaljujući majci Svetlani Ceci Ražnatović i poručio da se više ne obazire na to.

"To su tastatura mafijaši. Pitajte bilo kog borca, imaće samo riječi hvale da kaže za mene. Te muške žene da me zaobiđu sa tim pričama. Neko ko nije stavio rukavicu u životu i sjedi s masnim prstima iza tastature, meni ne može ništa da priča. Pravo da vam kažem, to me više i ne tangira. Šest, sedam godina to već traje, ta njihova tortura, i pravo da vam kažem, ne mogu da zamislim profil ličnosti koja uđe da iskomentariše nekome nešto, koliko ti imaš slobodnog vremena da se zapitaš šta ti radiš sa svojim životom", rekao je Ražnatović u emisiji "Una, due, tre show".

Poručio je da su postojala brojna odricanja zbog bavljenja boksom, a da je na momački život i izlaske zaboravio otkako je oženjen, te kako kaže, sada je okrenut samo porodici i karijeri.

"Vrijeme s porodicom, kampovi... Evo, ja sam sad u Novom Sadu i tu živim, a žena i dijete nisu sa mnom. Moja žena je od početka znala šta sam ja i da je meni moja karijera na prvom mjestu. Moja karijera zahtijeva to odricanje. Ja ne mogu poslije dva ili tri treninga da dođem kući, gdje me čeka hiperaktivno dijete pa da se jurim s njim i onda da sjutradan budem odmoran na nivou. Zato postoji kamp koji traje određeno vrijeme pa si izolovan. Trener ti je i mama, tata, baba, djeda, sve... Trenira se, fokusira se na meč", rekao je Ražnatović i istakao da otkako je ušao u brak sa Bogdanom, potom i dobio sina, njegov život se promijenio, a izlasci postali prošlost:

"Meni lično smeta alkohol. Mislim, ne osuđujem nikoga ako nekad popije, naravno. Ne treba biti alkoholičar, to je gore od svega. To potpisujem! Ne znam, ko voli da popije neka popije, ja ne volim".

