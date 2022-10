MAJA SE MALO PRECIJENILA! Stanija oplela po drugarici i bivšem dečku, prvi put otkrila detalj o Marku - JA BIH SE UBILA!

Stanija Dobrojević je prokomentarisala aktuelnu priču u Zadruzi - ljubavni odnos Maje Marinković i Marka Markovića.

Ulazak Stanije Dobrojević u Zadrugu publika nestrpljivo iščekuje, naročito zbog odnosa njenog bivšeg dečka Marka Markovića i Maje Marinković, koji je sada javno prokomentarisala.

"Za sada je super, dobro se drži s obzirom na to da znamo njen profil i njene reakcije. Ali mislim da se malo precijenila i da misli da može da iznese neku priču za koju karakterno ne mislim da može, da bude dugo mirna, u smislu da ne ispolji ono što zaista jeste, što svi i očekuju od nje. Marko je prilično miran dečko i sad, ako on nju umrtvi, a već vidimo da jeste, to će biti jako dosadno za gledanje, pa mislim da će morati da uđu ova gospoda, Car i Janjuš...", našalila se na kraju Stanija, pa otkrila prvi put iskreno da li je Marko ljubomoran.

"Nisam ranije htjela da iznosim, uvijek sam u medijima govorila da nije... Ako sam ja ljubomorna, moja ljubomora je ona transparentna - ako osjetim nešto, odmah dižem frku, paniku da se toga riješim. A njegova... Da sam na taj način otrovno ljubomorna...ono, da već umire, a da neće da kaže! Da sam ljubomorna na njegov način, ja bih se otrovala i ubila... Ali neće on to tako lako da pokaže. Ali kad budu ti momenti - jao, jao!", otkrila je starleta.

"Sa mnom u vezi nije doživio nikad nikakvu neprijatnost, u tom smislu nema ni iskustva. Ne znam kako bi se snašao u tim situacijama... Možda i ja upoznam nekog Marka kog ne poznajem...", priznala je Stanija u emisiji "Pitam za druga".