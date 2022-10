UDALA SE ZA VESIĆA, ALI SE NIJE UOZBILJILA! Anja Mit prvi put o bračnom životu - "To svakako ne može da se SAKRIJE!"

Anja Mit progovorila o braku i svom suprugu Ognjenu Vesiću.

Izvor: Instagram/anjamitofficial/screenshot

Glumica Anja Mit pre mesec dana izgovorila je sudbonosno "da" svom izabraniku, pilotu Ognjenu Vesiću kojeg je upoznala na snimanju svoje emisije.

Novopečena supruga ne krije koliko uživa u ljubavi i ispunjenosti otkako je upoznala svoju srodnu dušu i uplovila u bračne vode, a za medije je sada prvi put govorila o svom braku. Takođe, glumica ističe da se nije uozbiljila udajom, te da smatra da tako nešto dolazi samo s vremenom.

"Mislim da ozbiljnost dolazi vremenom. Možda vam delujem tako, ali sigurno za mesec dana ne mogu da se promenim. Istina je da sam srećnija, ispunjenija i smirenija", počela je Anja i otkrila da su njihovi prijatelji oduševljeni svadbom koju su nedavno upriličili.

"Ljudi nas još uvek zovu i ono što je posebno važno, kažu mi da nikada nisu videli srećnije i veselije mladence. To je svadba kakvu sam želela i o kojoj sam maštala. Da počnemo od pripreme, pa do muža, što je najvažnije, pa onda do celokupnog slavlja. Nadam se da ću tako srećna biti uvek", ističe glumica.

Glumica priznaje da je očekivala kada će javnost početi da se raspituje o prinovi, iako ona još ni sama ne zna kada će proširiti porodicu. Kako je istakla u ovom intervjuu, osnivanje porodice je, pak, još "na čekanju".

"To ne može stvarno da se planira. Očekivala sam takvo pitanje. Da to sve mi znamo, bili bi androidi, ali kad bude, svi će znati. To svakako ne može da se sakrije", kaže Anja za "Grand".