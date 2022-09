Anja Mit izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku Ognjenu Vesiću.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Anja Mit i njen izabranik Ognjen Vesić izgovorli su sudbonosno "da" u crkvi Svete Trojice u Zemunu, a prve fotke bajkovite ceremonije oduševile su sve.

Glumica je sa svojim suprugom, inače pilotom, ispred crkve stigla u besnm automobilu, a kada je izašla izgledom je oduševila sve. Anj je zablistala u beloj venčanici sa dubokim dekolteom, dok je na glavi nosila dugačak veo.

Ispred crkve u Zemunu mladence i svatove su dočekali trubači, koje je mladoženja neprestano kitio novčanicama. Buduća mlada najavila je da će tokom svadbe promeniti čak tri venčanice, što je posebno raduje, a njen poseban dan upotpunili su porodica, prijatelji, ali i brojne poznate face sa domaće javne scene.

Svadbeno veselje i građansko venčanje obaviti u jednom restoranu na Adi Ciganliji, a nema sumnje da će provod biti fantastičan.

Pogledajte prve fotke sa venčanja Anje Mit:

Vidi opis ANJA MIT REKLA "DA" ZGODNOM PILOTU! Na venčanje stigli u besnom automobilu - pogledajte PRVE FOTKE sa svadbe! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 26 26 / 26

Anja Mit nedavno je otkrila da je sadašnjeg supruga upoznala na snimanju emisije koju je vodila.

"Upoznali smo se na snimanju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti. Posle svega par meseci veze počeli smo da živimo zajedno i uveliko pričali o sledećem koraku - braku", rekla je ona.