MRAČNE TAJNE IZ ŽIVOTA ČUVENE SKARLET O HARE: Bila je fatalna za muškarce oko sebe, udala se u 18, pa završila u LUDNICI

Tužna istina o Vivijen Li, oskarovski koja je opčinila svijet u filmu "Prohujalo s vihorom"

Izvor: Movieclips Trailers

Glumica Vivijen Li odigrala je ulogu Skarlet O' Hare u kultnom filmu “Prohujalo sa vihorom”, i preko noći postala idol milionima žena širom svijeta. I dan danas se smatra za jednu od najintrigantnijih glumica ikada, čiji su život obilježile ljubav sa Lorensom Olivijeom, ali i depresija zbog koje je završila u ludnici.

Vivijen Meri Li je rođena 5. novembra 1913. u Dardžilingu, u Britanskoj Indiji. Vivijen se prvi put pojavila u pozorištu sa tri godine recitujući pjesmicu u majčinoj glumačkoj amaterskoj grupi. Roditelji su je već 1920. godine poslali na školovanje u manastir u Engleskoj.

Pored zanimanja za književnost, ona je igrala balet, svirala čelo, klavir i aktivno učila i govorila strane jezike. Otac joj je pomogao da se upiše na Kraljevsku akademiju dramskih umjetnosti u Londonu. Krajem 1931. upoznala je Herberta Lija Holmana, trinaest godina starijeg advokata. Vjenčali su se 20. decembra 1932. godine, ona je napustila studije i ubrzo je rodila ćerku Suzan Ferington.

Ubrzo nakon porođaja, Vivijen se vratila na započete studije glume koje je završila u rekordnom roku. Prijatelji su je predložili za manju ulogu u filmu "Stvari izgledaju bolje", što je bio njen filmski debi, a nakon toga je svoje ime Vivijen Holman promjenila u Vivijen Li.

Nakon uloge u predstavi "Maska vrlina" 1935. godine, Li je dobila sjajne kritike, a tada su usledili intervjui i novinski članci. Ovom ulogom očarala je i mladog, oženjenog glumca koji je harao londonskim pozorišnim scenama, Lorensa Olivijea. Čak i pre nego što ga je upoznala, govorila je kako će postati njegova žena, iako je već bila u braku.

Dok su glumili ljubavnike u filmu "Vatra iznad Engleske", između Olivijera i Vivijen razvile su se simpatije, a posle snimanja započeli su i vezu. Svjedoci tog vremena tvrde da su njih dvoje bili najljepši i najzaljubljeniji par. U tom periodu, ona je pročitala roman Margaret Mičel "Prohujalo sa vihorom" i rekla agentu da je predloži za ulogu.

Prohujalo sa vihorom trejler Izvor: YouTube/ Movieclips Classic Trailers

Nakon premijere koja je bila pravi hit, mnoge žene su je oponašale, neki su je oslovljavali sa Skarlet, a ona sama je zbog ove uloge postala mit. U isto vrijeme Olivije je igrao u “Orkanskim visovima”. Među deset Oskara koje je osvojio film "Prohujalo sa vihorom", bila je i nagrada za najbolju glumicu koju je osvojila Vivijen.

Četrdesetih godina počele su da se dešavaju situacije koje su loše uticale na njeno duševno zdravlje. Mijenjala je raspoloženja i ubrzo stekla reputaciju teške i nerazumne osobe. Čak je bila hirovita i na snimanju filma "Prohujalo s vihorom".

Na to je uticao i loš odnos sa suprugom koji nije htio da joj da razvod. Olivije i Vivijen su počeli da žive zajedno, iako su Holman i Olivijeova žena, glumica Džil Esmond, i dalje odbijali da im daju razvod. U februaru 1940. godine, Džil je dala razvod Olivijeu, a i Holman je potpisao papire o sporazumnom raskidu braka.

Posle toga, Olivije i Li vjenčali su se u Kaliforniji, a na svečanosti su bili prisutni samo njihovi kumovi Ketrin Hepbern i Garson Kanin. Sledećih godina bračni par je obilazio kastinge na kojima je Olivije dobijao uloge, ali je ona bivala odbijana. Zato su zajedno postavili pozorišnu predstavu "Romeo i Julija" na Brodveju, u nju su uložili svu ušteđevinu, a neuspjeh je donio i finansijsku katastrofu. Vratili su se u Englesku, a Vivijen je 1943. godine putovala sjevernom Afrikom nastupajući pred vojnicima. Posle nekoliko mjeseci, usled ogromnih fizičkih napora kako bi zaradila što više novca, razboljela se od tuberkuloze. Ni to je nije nateralo da se smiri, pa je u proljeće počela da snima film "Cezar i Kleopatra".

Tada je otkrila da je trudna, ali je ubrzo pobacila. Gubitak bebe doveo je do pada u tešku depresiju. Tada su počeli da je muče nervni slomovi koje su kasnije psiholozi definisali kao maničnu depresiju. Glumica je često mjenjala raspoloženja, patila je od nesanice, paničnih napada, bila je često vrlo gruba prema bliskim osobama, vrijeđala ih i čak fizički nasrtala na njih, a zatim im se pokorno izvinjavala šaljući poklone, pisma i cijveće sa molbama za oproštaj. Dešavalo joj se čak da je imala se*sualne odnose sa potpunim strancima, ljudima koje bi bukvalno pokupila s ulice. Neadekvatno liječenje samo je pogoršavalo situaciju.

Glumica je često silom priključivana na elektrošok terapiju ili su joj davane velike količine sedativa.

Baš u vreme kada su se borili sa teškom situacijom, Olivije je proglašen vitezom, a ona mu se pridružila u Bakingemskoj palati na inauguraciji. Postala je Lejdi Olivije, titula koju je nosila sve do smrti. Olivije je 1948. godine postao i član Savjeta reditelja pozorišta Old Vic, a nakon svečanosti on i Vivijen zaputili su se na turneju po Australiji i Novom Zelandu kako bi prikupili sredstva za pozorište. Članovi glumačke družine kasnije su se prisjećali nekoliko svađa između para, a najdramatičnija je bila ona kada Vivijen nije htjela da izađe na pozornicu. Olivije ju je ošamario, a ona mu je uzvratila i opsovala ga prije nego što je otišla na scenu. .

U januaru 1953. godine Vivijen je snimala film “Slonovski hod” sa Piterom Finčom. Ubrzo nakon početka snimanja, doživjela je nervni slom, pa ju je na setu zamjenila Elizabet Tejlor. Olivije ju je vratio u njihov dom u Engleskoj, gdje mu je priznala za svoju aferu sa Finčom. Ipak, odlučio je da ostane s njom i pomogne joj da se oporavi.

Za to su bili potrebni mjeseci, a zbog te epizode mnogi njihovi prijatelji su saznali za njene probleme.

Nedugo potom Vivijen je zatrudnjela po drugi put, ali opet je pobacila. Pala je u depresiju koja je potrajala mjesecima. Kada se oporavila, pridružila se Olivijeu na evropskoj turneji koja je prekinuta zbog njenih čestih izliva bijesa. Bio je to i kraj njihove romanse.

Vivijen je 1958. otpočela vezu sa glumcem Džekom Merivalom koji je znao za njeno zdravstveno stanje i uverio je Olivijea da će se brinuti o njoj. Dvije godine kasnije, ona i Lorens su se razveli, a on se oženio mladom glumicom Džoan Plourajt.

U maju 1967. godine zdravstveno stanje joj se znatno pogoršalo, a tuberkuloza uznapredovala. Nepunih mjesec dana kasnije, u noći 7. jula muž Merival ju je, kao i mnogo puta do tada, ostavio kod kuće kako bi nastupio u predstavi, a kada se u ponoć vratio, zatekao ju je kako spava. Sve je djelovalo uobičajeno, međutim kada se pola sata kasnije vratio u spavaću sobu, pronašao ju je mrtvu. Njeno beživotno tijelo ležalo je na podu pored njihovog kreveta. Prije smrti, ustala je i pokušala da ode u kupatilo, ali kako su joj se pluća bila ispunjena tečnošću, srušila se i ugušila. Merival je odmah pozvao Olivijea koji je, iako je u tom periodu primao tešku terapiju zbog raka prostate, odmah dojurio u rezidenciju bivše supruge.

U svojoj autobiografiji, Olivije je opisao gorku patnju kad je shvatio da je više nema. Prisjetio se da je zatekao Merivala koji je premjestio njeno tijelo na krevet. Pošto se oprostio od voljene žene pomogao je Merivalu da sredi sve oko sahrane. U jednom dijelu Londona, nakon bolnog saznanja o odlasku dive pogasila su se sva svetla. Vivijen je kremirana, a njen pepeo je prema njenoj želji rasut po jezeru kod kuće u kojoj je živjela u Istočnom Saseksu, u Engleskoj.