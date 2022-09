TO PITAJTE DAMU KOJA JE POD TUŠEM DOK SE ON OBLAČI! Osman žestoko odbrusio hejterima koji napadaju njegovog sina Stefana

Osman Karić je i ovog puta stao u odbranu svog sina Stefana Karića.

Izvor: screenshot/Pink TV

Osmah Karić redovno staje u odbranu svog sina Stefana Karića, koji je učestvovao u prethodnim sezonama Zadruge, a nedavno je raskinuo vezu s misicom Jovanom Ljubisavljević zbog čega je dobijao prijeteće poruke.

Karić je aktivan na društvenim mrežama, a nedavno se oglasio i ostavio poruku za sve one koji negativno komentarišu njegovog sina, nikoga ne imenujući u objavi.

Uz Stefanovu sliku objavio je sljedeće:

"Čujem često neki hejteri i podguzne muve pitaju ko je on? To morate pitati damu, koja je pod tušem, dok se on oblači i odlazi u nepoznatom pravcu. On ima čudnu moć, on vam daje sunčan dan, a kad ode napravi noć. Poslije njega nastaje tama, djevojka ima partnere, ali u srcu ostaje sama".

Izvor: Instagram/karic_osman

"Bilo nam je fenomenalno večeras. Želim da se obratim Velikom šefu i šefici, da se zahvalim na svemu što su učinili za mene, što su mi omogućili da budem dio ovog šoua. Ovo je moja posljednja emisija 'Narod pita'. Hvala na svemu i što ste me trpjeli u nekim situacijama i što ste mi progledali kroz prste za neke stvari. Hvala i svim ljudima koji su bili uz mene, ovo je kraj moje rijaliti karijere", poručio je Stefan nakon završetka Zadruge 5 i ovim stavio tačku na rijaliti karijeru.