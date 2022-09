OVO JE PROFESOR KOJI JE RAZVALIO U POTERI! Odmah mu ponudili mesto TRAGAČA, otkrio i šta nismo mogli da vidimo u prenosu

Profesor Sven Marcelić postao je zvezda nakon što je neverovatnim znanjem "oduvao" sve u kvizu Potera.

Profesor sa Sveučilišta u Zadru Sven Marcelić, oduševio je sve u hrvatskom izdanju kviza Potera i kući odneo nešto više od 15.000 evra. On je pobedio tragača odgovorivši tačno sam na 22 pitanja od ukupno 24 koliko mu je postavljeno, što do sada nikome nije pošlo za rukom. Društvene mreže bruje o genijalnom profesoru, a mnogi smatraju da bi Marcelić bio idealan u ulozi novog tragača.

Marcelić se nakon učešća oglasio, ali i otkrio ono što nismo imali prilike da vidimo na malim ekranima.

"Utisci su još uvek snažni. Puno adrenalina, puno dinamike... Ono što se nije videlo na televiziji je što oni imaju jedne barske stolice na kojima se sedi, koje su meni bile previsoke da stavim noge na pod, a opet niske da bi mogao da ih držim za stolicom. Tako da mi je noga stajala u nekom čudnom skvrčenom položaju, pa od celog tog adrenalina nisam shvatio da me je grč uhvatio u nozi i onda sam morao da čekam da dođem sebi da bih mogao uopšte da sednem nazad, jer me je zaista bolelo, a ja to nisam uopšte od adrenalina primetio, jer sam samo slušao, pričao...", rekao je profesor.

Tragač Krešo se jako potrudio da stigne Marcelića, ali to mu nije pošlo za rukom. Internet su preplavili komentari o tome da bi Marcelić trebao da bude novi tragač, ali od toga, čini se, neće biti ništa.

Marcelić je za "Zadarski.hr" priznao da je dobio ponudu da bude tragač, ali to nije posao koji bi, kaže, mogao da radi.

"Ja se bavim drugim stvarima, ja sam naučnik pre svega i uvek mi je to dobar način da budem informisan o raznim stvarima. Biti tragač nije nešto što bih rado radio, pogotovo u nedeljnom ritmu... Verovatno bi to finansijki bilo bolje nego kao profesor na fakultetu, ali što se tiče svih drugih stvari ne vidim se baš u tom", poručio je Sven Marcelić.

