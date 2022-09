TRI PUTA SAM SE ŽENIO, MOGAO BIH I ČETVRTI! Aca Lukas priznao šta još JEDINO može da ga poremeti - Svašta sam doživeo!

Aca Lukas o dešavanjima u svetu i u njegovom burnom životu.

Izvor: TV Prva / screenshot

Pevač Aca Lukas koji već zna gde će pevati za doček Nove godine, priznaje da nije uznemiren zbog stvari koje se dešavaju u svetu, te da ga jedino još nukelarni rat može poremetiti budući da je u svom životu proživeo sve i svašta!

"U životu sam svašta doživeo, ništa me ne fascinira. Jedino što bi moglo da me totalno poremeti i da mi oduzme svu energiju jeste nuklearni rat, koji je izvestan", rekao je Aca, koji je spreman na sve.

"Ukoliko nestane struje, upaliću sveću. Nisam upućen u rast cena, ne znam trenutno ni hleb koliko košta, a ne metar drva. Iskren da budem, najlepše sam živeo kada sam jeo četvrtinu hleba iz koje izvadim sredinu, stavim čips unutra, vratim sredinu i uz to uzmem mali jogurt. To je bilo neko lepše vreme za kojim patim, tada se znalo šta je šta. Deci mogu da ostavim stanove, ali ne i te stare vrednosti. Oni žive u drugom vremenu, koje, uprkos svetskom napretku, samo nazaduje. Jedinu moju grešku koju ne bih voleo da ponove jeste da uzimaju narkotike", rekao je Lukas, kao i uvek, bez dlake na jeziku i priznao šta smatra najluđom stvari u svom životu.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

"Najluđa stvar koju sam uradio zbog ljubavi je ta što sam se tri puta ženio. Mislim da to nije ništa strašno, niti za osudu. Mnogo je bolje da se neko oženi više puta, nego da zbog okoline ostaje u braku koji ne valja. Iskreno, ne bih voleo da se oženim četvrti put, mislim da mi to ne treba u životu. Kada su emocije u pitanju, nikada se ne zna, trenutno nemam potrebu za tim. Mada, mogu sutra da se zaljubim i oženim se ponovo, to je jako neizvesno. Ljubav ne može da se kontroliše", objasnio je pevač koji je u odličnim odnosima s bivšom suprugom Sonjom i priznaje da se i dalje raduje nastupima kao na početku karijere.

"Meni nastupi ne smetaju, umorim se čim nekoliko dana napravim pauzu od nastupa. Kada ne pevam, ne spavam uopšte. Trudim se da iskoristim slobodno vreme i onda se premorim. Sada radim spot za novu numeru 'Jednom', koja će uskoro biti objavljena", izjavio je Lukas, koji tradicionalno priprema rođendanski koncert u Areni zakazan 3. novembra.