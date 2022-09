JEZIVA ISPOVJEST BIVŠE PORNO GLUMICE: Kada me je SILOVAO, znala sam da je to već radio!

Sa velikom slavom dolazi i bezbroj rizika, a mlada Dženifer Stil Mondelo (50) ušla je u svijet porno industrije bez iskustva i desilo joj se ono najgore. Danas iako se više ne bavi tim poslom, i dalje teško priča o nemilom događaju.

Izvor: Kurir

- Nikada neću zaboraviti taj j*beni datum - 12. decembar 1997. - kaže na početku intervjua za "The Daily Beast" - Kada me je silovao, znala sam da je to već radio.

Izvor: Kurir

Mondelo, bivša porno-glumica poznatija kao Dženifer Stil, sada je autorka nove knjige "Adult Agency: A Memoir". Iza nje je 47 filmova za odrasle koje je snimila između 1999. i 2007. godine. Danas je udata, majka dvoje djece koja živi mirnim životom u Tampi na Floridi. Nedavno je objavila knjigu u kojoj je detaljno opisala kako ju je Ron Džeremi (69) silovao. Džeremi, je bio jedna od najvećih zvijezda filmova za odrasle svih vremena, a trenutno je iza rešetaka. Optužnica za silovanje i seksualni napad protiv njega ima više od 30 tačaka.

Mondelo je, ipak, odlučila o knjizi i događajima s početka njene porno karijere progovoriti za portal "The Daily Beast" i to detaljno, otvoreno, bez dlake na jeziku.

Džeremija je, kaže, upoznala u jednom striptiz klubu u Oregonu odakle je porijeklom, u decembru 1997. godine. Bila je striptizeta i željela postati zvijezda industrije zabave za odrasle. Njen tadašnji menadžer ju je upoznao s Džeremijem. Uvjeravao ju je da je sigurna s njim, da se ne mora brinuti ni o čemu.

- Ron mi je ponudio pomoć da upoznam neke ljude kako bih snimila scene s drugim djevojkama i solo scene. Ponudio mi je da budem kod njega u Los Anđelesu - ispričala je bivša porno glumica - Htjela sam da sve bude jasno, jako sam pazila da zna da nisam otvorena za seks. On se složio da seks nije dio našeg dogovora.

Dok je bila u Los Anđelesu tokom "snimanja bez kontakta" u studiju Hastlera, Džeremi ju je pozvao u kupatilo, jer je, kako ona kaže, imao poteškoća s postizanjem erekcije i zamolio je da se sagne, kako bi se mogao uzbuditi. Obećao je da je neće dirati.

- Kao egzotičnoj plesačici, ovo mi nije bilo teško. Sagla sam se gledajući na drugu stranu. Ron je prekršio obećanje i "ušao u mene". Odmaknula sam se i vratila se na snimanje. - izjavila je za "Daily Beast" - Bila sam nova u toj priči. Nisam znala kome od svih ljudi oko mene, koji su se ulizivali Ronu, mogu vjerovati. Kasnije me u autu uvjeravao da je bila riječ o nesporazumu i da se to više neće ponoviti. Rekao je da mogu biti mirna i da ostanem kod njega tu noć.

Nije imala gdje da ide pa je, kaže, odlučila da mu da drugu šansu i prihvatiti ponudu. No, kasnije te večeri, u njegovom stanu, tvrdi, on ju je napao.

- Probudio me kako bi me natjerao da mu dopustim oralni seks uz obećanje da će me nakon toga ostaviti na miru. Rekao je da treba da cijenim sve šta je učinio za mene - ispričala je Mondelo i dodala - Kada sam odbila seks, silovao me. Silovao me oralno, vaginalno i analno. Trauma je u mojoj glavi stvorila sliku koju gledam s drugog kraja sobe, sliku na kojoj me siluju - izgovorila je Dženifer.

Objasnila je kako je u tom košmaru bilo trenutaka kada se pitala da li Džeremi planira da je ubije, jer, ako je pusti, pitala se, kako misli da se izvuče nakon onog što joj je napravio?!

- Stao je kad je vidio suze i krv. Tada sam osjetila olakšanje, jer sam znala da će me pustiti da živim. Istuširala sam se. Htjela sam zauvijek da ostanem pod tim tušem. Nakon toga sam izgubila povjerenje u sebe i svoju intuiciju.

Ona je u istom razgovoru za rekla i da je nakon svega što joj se dogodilo išla morala da ide kod psihijatra preko jedne organizacije koja pomaže u psihoterapiji osoba koji rade u industriji zabave za odrasle. Osnivačica i izvršna direktorka te organizacije, potvrdila je da je Mondelo zaista bila na terapijama.

Nakon strašne noći u Los Anđelesu, Mondelo se povjerila samo članovima uže porodice. Htjela je i javno da prizna, ali kako kaže, 1997. godine stvari bile mnogo drugačije kada su u pitanju optužbe za seksualne napade.

- Ron Džeremi je slavna osoba. Bila je 1997. godina. Završila bih na svim televizijskim programima. Vidjela sam šta se dogodilo Loreni Bobit. Vidjela sam šta se dogodilo Aniti Hil. Zadnje što sam željela je da optužim slavnu osobu za silovanje, a pogotovu porno zvijezdu. Mislili bi da se šalim - kazala je Mondelo i zaključila - Pitala sam jednog policajca da li dovoljno za podizanje optužnice da imam modrice i DNK. Rekao mi je da, s obzirom na to da sam ja striptizeta, a on je to što jeste, nitko neće podići optužnicu na temelju toga.

Osamnaest godina kasnije - 2020. godine - optužnica pokrenuta 2004. godine konačno je procesuirana i Ron Džeremi se našao iza rešetaka.

- Mislim da je Ron bolestan, i mislim da je bio bolestan kad se ovo dogodilo. Ne želim mu zlo, ali mi je drago što je zatvoren. Velika je stvar što se zaista saznalo da on to radi jer su meni ljudi dugo samo okretali leđa - zaključila je Mondelo.