PREOTEO MU ŽENU, SAD BI DA BUDU PRIJATELJI! Progovorio sve o Maji i Dalili, pa ŠOKIRAO - "Dejan je super momak"

Filip Car bi uskoro ponovo mogao ući u Zadrugu, a prije toga je prokomentarisao svoje bivše djevojke i Dejana Dragojevića.

Filip Car i Dejan Dragojević, jedan bivši dečko, a drugi bivši muž Dalile Dragojević, našli su se nedavno u istoj emisiji i činilo se kao da su zakopali ratne sjekire. Dok Car poslije Zadruge uživa u noćnom provodu i slobodi, Dejanu nedostaje djevojka Aleksandra koja je u šestoj sezoni rijalitija.

Šuška se da će Filip uskoro ući u Zadrugu 6, a do tada koristi svaki sat slobodnog vremena i druži se najviše s Markom Janjuševićem Janjušem.

"Izlazim skoro svaku noć i baš mi prija ovaj noćni život, dvije godine sam bio u rijalitiju, moram da se izludim malo. Nemam djevojku i ne želim da pričam da li se i s kim viđam, ako to nije ništa ozbiljno", započeo je Filip.

"Janjuš i ja smo bili dobri i tokom Zadruge 4, onda smo se napolju udaljili, jeste istina da je Maja tome kumovala, ali se nikada nismo vrijeđali, niti jedno drugom rekli nešto ružno. Okolnosti su bile takve da opet počnemo da se družimo. Stvarno o njemu mislim sve najbolje i krivo mi je što smo dozvolili da nas neke stvari udalje, ali, dobro, evo sad se družimo opet i bliski smo", otkrio je Car, a ovo prijateljstvo je sve začudilo budući da su obojica bili s Majom Marinković.

"Ne interesuje me kako će ona reagovati, o Maji ništa ružno neću da kažem, ali ja s njom nemam kontakt od one večeri kada se desio incident. Sam sam kriv što sam se opet upustio u sve to, ne znam šta sam očekivao. Mislim da je Janjuš stavio tačku na priču s njom, kao i ja, ona je krenula dalje, sad je u rijalitiju, vidim da joj se već sviđa neki zauzeti lik, loži nju to, tako da ona nema veze sa mnom i sa Janjušem i našim druženjem", izjavio je, pa otkrio da li će joj pružiti ruku kada budu ušao u Zadrugu.

"Još ništa ne znam oko ulaska, za sada neću ulaziti, možda kasnije. Pružio bih joj ruku, a da li bismo bili dobri zavisi od nje, mada je pametnije da se držimo po strani", priznao je Filip.

"Koliko sam uspio da ispratim ima atraktivnih cura, e sad, nisam ja to pomno pratio, pa ne mogu da ti kažem konkretno. Vidim da mi je Sanjica tamo, legenda", rekao je o novim učesnicama, a potom se dotakao i bivše ljubavi Dalile i eventualnog pomirenja.

"Ne, završena priča. Ja ne želim više da pričam o njoj. Neka uživa, neka radi šta hoće, niti je pratim, niti me zanima", izjavio je, pa progovorio i o Dejanu Dragojeviću, koji mu je poslije svega javno čestitao rođendan.

"Drugarica mi je poslala stori njegov i baš me nasmijao. Mogao bi da mi uruči neki poklom, hvala mu što se raduje mom rođendanu i ja sam njemu u mnogim momentima želio puno sreće, i i dalje mu želim. Dobar je on momak, treba da se nađemo i da se družimo. Mislim da bismo postali super drugari!", poručio je Filip Car.