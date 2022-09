BRED PIT POSLIJE RAZVODA SA ANĐELINOM NAŠAO LIJEK U JEDNOJ STVARI: Po 15 sati dnevno nije izlazio napolje

Bred Pit se nakon razvoda sa glumicom Anđelinom Džoli okrenuo umjetnosti!

Izvor: YouTube/BreitlingOfficial

Da razvod teško pada i poznatim ličnostima, živ dokaz je holivudski glumac Bred Pit. On je prije nekoliko dana prisustvovao otvaranju zajedničke izložbe u Muzeju umetnosti "Sara Hilden" u finskom gradu Tampereu, gdje je otvoreno pričao o svom psihičkom stanju nakon razvoda sa Anđelinom Džoli.

Umjetnički radovi najpoželjnijeg glumca prikazuju velike gipsane instalacije i statue u obliku kuća na kojima su predstavljani tragovi pucnjave, tačnije, metkova različitog kalibra. Sudeći po skulpturama, moglo bi se zaključiti da je Bred Pit želio da prikaže tragove njegovog uništenog doma, tačnije porodice.

"Ovdje se radi o refleksiji, kao i tome gdje sam pogriješio u svojim vezama, a gdje sam saučesnik", rekao je glumac na otvaranju izložbe.

"Ovo je nastalo iz onoga što nazivam radikalnim pogledom na sebe, postajem stvarno brutalno iskren prema sebi i uzimam u obzir one koje sam možda povrijedio u trenucima u kojima sam griješio", objasnio je on.

Izvor: Profimedia

Dakle, Bred Pit je odlučio da tugu pretoči u rad i umjetnost, tačnije, u vajanje. Provodio je i po 15 sati dnevno u umjetničkom studiju u Los Anđelesu 2017. godine.

On nije jedini glumac koji je inspiraciju i lijek pronašao u umjetnosti. To su uradili i Silvester Stalone, Džim Keri, kao i Džoni Dep koji je zaradio više od 3,6 miliona dolara za samo nekoliko sati nakon što je prodao 780 grafika u jednoj galeriji u Londonu. Bred je rekao kako vajanje ne smatra umjetnošću, već smatra da je to "samačka, vrlo tiha i taktilna vrsta sporta".