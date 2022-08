TEŠKA ISPOVIJEST TELOHRANITELJA ANĐELINE DŽOLI I BREDA PITA! Posle nekoliko mjeseci dao OTKAZ!

Otkako se holivudski par Anđelina Džoli i Bred Pit razveo 2016. godine u javnosti ne prestaju da isplivavaju šokantni detalji njihovog odnosa, a sada je svoju stranu ispričao i njihov bivši telohranitelj.

Brak Anđeline Džoli i Breda Pita raspao se nakon što su se u javnosti pojavile priče da je pijani glumac navodno verbalno i fizički zlostavljao suprugu i jedno od njihove šetoro zajedničke djece.

Kako su ranije prenijeli strani medji Anđelina trenutno vodi i tužbu protiv FBI, zahtijevajući da zna detalje njihove završene istrage protiv Pita. Kako je objašnjeno glumica tvrdi da su agenti odbili da sprovedu do kraja istagu protiv njegov bivšeg supruga oko indicenta u privatnom avionu iz 2016. godine sa njihovim tada petnaestogodišnjim sinom.

Nakon šokantnih detalja koji su isplivali u javnost, progovorio je i Anđelinin i Bredov nekadašnji telohranitelj Mark Bili Bilingem, koji je istakao kako mu je rad za nekadašnje supružnike bio nešto najteže u životu, kao i to da je nakon samo 18 mjeseci morao da da otkaz.

Mark je istakao kako je tokom rada za slavni par postao nezvanični otac njihovo šestoro dece.

Bilingem je služio u Britanskoj specijalnoj vazdušnoj službi (SAS) 27 godina, što je bila savršena obuka za zaštitu Pita, Džoli i njihove djece - Medoksa, Paksa, Zahare, Šajloa, Noksa i Vivijen.

"Bio sam šef obezbjeđenja Breda i Anđeline. Vojska me je preporučila, a Endži i Bred su veoma zabrinuti oko toga ko se približava njihovoj djeci. Bilo je jasno od početka da imamo veliku hemiju i vjerovali su mi sa djecom", prisjetio se Bilingem za "The Sun".

Određeni ljudi su mogli da gledaju djecu samo iz daljine, ali nisu mogli da ih fizički dodirnu. Bilingem bi ih vodio na plivanje i postao im je drugi otac, a u tom periodu Anđelina Džoli i Bred Pit su imali zastrašujuću situaciju sa uhodom dok je on radio za njih.

"Endži je snimala u gomili i svi su imali osmjehe na licima osim jednog momka. Izgledao je ljutito. Nekoliko dana kasnije smo krenuli sa snimanja i ovaj tip je trčao niz puteve sa fotografijama koje je trebalo da potpiše", rekao je telohranitelj i dodao da je Džolijeva htjela da izađe iz vozila, ali joj on nije dozvolio.

"Otišla sam po fotografije i odnijela joj ih. Ona je rekla: 'Vau, ovo su lične fotografije'. Pratio je Endži širom Sjedinjenih Država. Za mene je to bio klasik Džona Lenona. Kad god je bila sama na slikama, on se smijao, onda kad god je bila sa Bredom, imao je ovaj ljutiti izraz na licu", ispričao je on.

Obezbjeđenje je takođe imalo zadatak da sačuva imidž djece Džoli-Pit.

"Ne radi se toliko o fizičkoj strani, već više o socijalnoj strani. Morao sam da se uvjerim da je njihov imidž zaštićen, da su pravilno obučeni i da ne rade gluposti koje bi mogla da snimi kamera", objasnio je on.

Takođe je bio iznenađen što glumcima izgleda nedostaju vrlo osnovne društvene vještine, a on kaže da ga je najviše iznenadio njihov nizak nivo zdravog razuma.

"Bilo mi je ludo kada bi mi postavljali pitanja poput: Kako da odem do tog bara? i Šta treba da uradim da bih stigao tamo? Nisu glupi, ali zbog svijeta u kome žive jednostavno tako nešto nisu radili dugo. To mi je bilo čudno", objasnio je on.

Iako je Bilingem rekao da je posao prijatan, osjećao se više odvojeno od sopstvene djece i rekao je da je to razlog zbog kojeg je morao da da otkaz.

"Nikada nisam imao privatni život. Bio sam iscrpljen. Izgubio sam pravac u sopstvenom porodičnom životu", rekao je telohranitelj.

