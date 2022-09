ČUPO I SEJO KALAČ ULAZE U ZADRUGU, JELENI GOLUBOVIĆ NEĆE BITI DOBRO! Posle skandala na Farmi, biće belaja u Zadruzi!

Bivši verenik Jelene Golubović, Čupo Kalač, progovorio je o ulasku u Zadrugu 6!

Izvor: Farma/RTV Pink

Jelena Golubović je posle nekoliko godina ponovo u rijalitiju i odmah je počela s provokacijama, a priča se da će uskoro u Zadrugu ući i njen nekadašnji partner Čupo Kalač s kojim je šokirala javnost tokom učešća na Farmi.

Navodno Čupo neće sam ući u rijaliti, već s rođakom, pevačem Sejom Kalačem, a tim povodom se oglasio za "Kurir".

"Neću još ništa da pričam o tome. Svakako bi Sejov i moj ulazak promenio tok igre. Ništa se ne dešava unutra. Zadrugari su malo uspavani. Kada biste znali kakav šou nas dvojica pravimo. Ali polako, možda će uskoro biti prilike to i da vidite. A što se Jelene tiče, svakako će biti iznenađenje. S njom sam ostao u korektnom odnosu, ali ne verujem da bi joj bilo milo da me vidi kako koketiram sa drugim ukućankama. Svakako bi to bilo zarad šoua, jer mene privatno takve priče ne zanimaju", poručio je Čupo.

Jelena i on su se posle žestokog intimnog čina u štali, koji svi već znaju, a čiji snimak nije bio emitovan, ali je dospeo u javnost, sreli u "Parovima", gde su se izvređali i iznosili prljave stvari iz njihove veze. Čupo danas ima petoro dece i ima svoju firmu za transport, a živi u Švedskoj.