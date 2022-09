"UMRIJEĆU, UKOČILA MI SE VILICA, POPLAVLJELA SAM" Majka Aleks Nikolić u ŠOKU, sprema TUŽBU protiv Marinkovićke

Šesta sezona rijalitija Zadruga krenula je žustro. Osim ljubavnih priča, izdvojili su se i brutalni sukobi zadrugara, a stare rivalke Maja Marinković i Aleksandra Nikolić obnovile su svoj rat.

Izvor: Kurir

Maja smatra da je razlog sukoba to što su obije bile sa Janjušem i Filipom Carem, a svoju cimerku naziva pogrdnim imenima i često je proglašava k*rvetinom. Aleks nije ostala dužna Maji, a najviše se fokusirala na njen bivši odnos sa Pecom Raspopovićem.

Tokom jedne od žustrih svađa, Maja je pomenula i Aleksandrinu majku Slovenku, koju je optužila da se bavi vradžbinama.

Tim povodom se sada oglasila Slovenka koja je bila vidno uznemirana, a odmah nam je otkrila da planira da tuži Marinkovićevu.

- Ona gospođica misica svijeta, umišljena, što vređa Aleksandru i pominje te hodže i hadžije... Razmišljam šta da radim. To je velika uvrijeda za mene. Umrijeću, ne mogu da gledam ovo više... Tužiću Maju. Ovog puta da, žestoko ću da je tužim. Neka im je na čast to što izjavljuju... Obavezno ću da je tužim, u šoku sam cio dan. Kad nisam danas umrla... Trebalo je da idem u bolnicu, ali moram da gledam Aleksandru. Idem u manastir kad mi se vrati advokatica - započinje Slovenka.

- Ukočila mi se vilica, počela sam da plavim, ruke su krenule da mi plave. Maja njoj da kaže da je k*rvetina... Au, brate mili, što nisam tamo. Au, majko, što nisam tamo... Ušla bih tamo, na keca odmah! Odmah! Postrojila bih na mjesto, kunem se! Ja nisam Aleksandra, pa veći mangupi nisu mogli na kraj sa mnom da izađu. Ja sam njih sve pročitala preko TV-a! Moje dijete je odgajano kao princeza, nije dr*lja. Ona ima nekome nešto da kaže? Do čega smo došli, Bog sigurno plače nad nama, više ne može da podnese šta se ovo radi. Ja se nikoga ne plašim, samo Boga! Vidite vi ljubomoru na nju... Mene zovu ti fanovi, podrška njena, konstantno, plakali su sa mnom, nisam mogla da pričam... Aleksandra toliko ima podrške... Ja to nisam znala do danas. Pa i pobjedila je na ovom takmičenju (Izbor za Miss i Mistera Zadruge 6) - nastavlja Aleksandrina majka.