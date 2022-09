KRISTIJAN BRUTALNO IZVRIJEĐAO MAJU MARINKOVIĆ! Nije birao riječi, a onda otkrio DETALJE razgovora sa Takijem (VIDEO)

U emisiji "Gledanje snimaka" voditeljka je najavila zadrugarima naredni video klip na kom su imali priliku da vide razgovor Kristijana Golubovića i Maje Marinković o Milanu Jankoviću Čorbi i Marku Janjuševiću Janjušu.

Izvor: Kurir

Kristijan je dobio riječ.

- Ja cio život sam svojih grešaka svjestan, a Maja još nije toga svjesna. Ja mislim da je ona jedina koja se nije pomakla ni milimetar od kako sam je upoznao. Zato sam je i pitao je l' bila kod psihijatra? Ja se sjećam, Jaško pravio palačinke, ona se gu**la ovde sa Čorbom. Kod mene je došao njen otac u restoran, ja nisam bio u toku i kažem: "Kao da imaš neki pritisak", on kaže: "Pusti me u pi**u materinu". Ja nisam znao za onu što po rijalitijima nalaze muževe. Kaže razapeli nas. On mi pokazuje na telefonu, čovjek izgorio. On kaže: "Ja dođem do ponora, kad hoću da se skočim da se ubijem i onda shvatim da mi je ona jedina i podržavam je" - rekao je Kristijan.

- Kako priđe jedna Anita Marku, a kako priđe Maja, vidjeli ste. Znate kako lav priđe gnuu, on napada odmah, a hijene se prikradaju. To je jedina osoba kojoj je plastičan hirurg operisao i mozak...Kod nje je sve taman. Ja joj kažem da joj nos nije u redu, ona kaže: "Ne, u redu je". To je to samopouzdanje, ovo je njen teret, njena džungla ili savana, uzmite kako god hoćete. Maja je lavica, uhvati svoj plijen i i gra se bez obzira na to šta ćemo mi da diskutujemo. Nije ona folirantkinja koja ove tu što izigravaju dobre djevojke bezvrijednim momcima ovde u rijalitiju. Ona je ku**a i dušom i srcem, a ovo su foliranti - dodao je Golubović.

Maja je poslije Kristijana dobila riječ.

- Kristijan i ja imamo neku relaciju, zato što on poznaje mog oca. Ja volim Kikija, znam da mi ne želi loše. Ne griješim, pričam sto postotno onako kako jeste. Ja nemam mu*a? Važi, okej...Radi se o tome da ne želim da se nadovezujem na druge. Kristijan je neko ko je uvijek iskren prema meni. On to govori ne da me uvrijedi, nego da bih shvatila kao kritiku. Ja sam to, ne foliram se. Ne zanima me da li će neko da prokomentariše. Svaki put kad mi je bilo teško ili kada sam imala nervne slomove, Kristijan je bio tu - rekla je Maja.

- Meni je žao što je ona sebi dozvolila da se je**va po rijalitijima, da slušamo kako gola juri Janjuša, da je razvlače po Etno selima. Car, Janjuš, oni su šnj frajeri, kojima smrdi iz usta na kačkavalj - ubacio se Kristijan.