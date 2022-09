POSLE BURNOG RASKIDA S ALEKSANDROM VRATIO SE LOŠIM NAVIKAMA! Isak Šabanović priznao - "Nije mi važno kako izgledam"

Isak Šabanović ponovo muči muku s kilogramima, a priznaje i zbog čega.

Posle raskida s koleginicom Aleksandrom Maldenović, koji se nije baš slavno završio, jer je pevačica javno govorila o tome da je jako povređena, Isak Šabanović se vratio "starom" načinu života. Ponovo muči muku s kilogramima, iako je prethodno drastično smršao.

"Ja ne kuburim sada samo kao u poslednje dve godine, to je ceo život tako, variram gore-dole", rekao je pevač i objasnio šta je glavni problem s kojim se suočava da bi imao željenu liniju.

"Moj posao definitivno. Normalni ljudi idu da spavaju u ponoć, a ja tad krenem na posao, u 2 počnem da radim, u 4 završim. Posle svirke popijem pivo, dva, to je najgore, a onda odemo na pljeskavicu, pa ti malo jedna, pa pojedeš dve i tako", iskreno je priznao pevač, međutim ubrzo se osvestio i probušio kašiku.

"Smanjio sam obroke, još samo da se nakanim da počnem da treniram. Meni nije bitno kako izgledam, nego taj umor, neizdrživost na nastupima, prosto mi smeta", rekao je i istakao da je najveća greška koju je do sada pravio ta što se disciplinuje na mesec do dva dana, a onda se opusti pa se vrati na staro, i tako u krug.

"Ja znam da to ne valja, ali ja se tako osećam lepo. Zdravlje mi je najbitnije, i to je sve u redu. Nemam naviku da idem redovno kod lekara, svi idemo kad dođe do kraja, ali odem povremeno da proverim krvnu sliku, holesterol i tako. Hvala Bogu, sad je sve u redu", zaključio je.

Pogledajte kako je ranije izgledao:

