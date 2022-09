OD NJE SAM NAPRAVIO ČUDO, A ONDA SE UMEŠAO FILIP! Saša Vidić o prekidu saradnje s Prijovićkom - "Nisam ja MADE IN CHINA"

Saša Vidić otkrio je zbog čega je prekinuo dugogodišnju saradnju s pevačicom Aleksandrom Prijović.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Instagram/vidicsasa

Pevačica Aleksandra Prijović prekinula je dugogodišnju saradnju s modnim kreatorom Sašom Vidićem zbog novca, piše "Kurir". Do poslovnog razlaza između njega i pevačice je navodno došlo zbog Aleksandrinog supruga Filipa Živojinovića, koji je smatrao da su Vidićeve usluge preskupe.

Saša je, kako je ispričao izvor, tog trenutka odlučio da prekine kontakt i saradnju s Aleksandrom, kojoj je svojevremeno potpuno promenio vizuelni identitet.

"Aleksandra i Saša su uspešno sarađivali nekoliko godina, ali je do definitivnog razlaza između njih došlo zbog Filipa, koji je počeo da se pita o svim detaljima njene karijere, pa i o stajlingu. Njih dvoje su odlično funkcionisali kao tandem, on joj je radio stajlinge za medijska pojavljivanja, često ju je oblačio u odela i haljine sa svojim potpisom. Svi su je tada hvalili. Ipak, do problema je došlo kada je Filip od Saše tražio popust, jer je smatrao da su njegove usluge preskupe. Kada je to čuo, Vidić je poludeo. Nije očekivao to od njih. Momentalno je prekinuo kontakt s njima i stavio tačku na tu saradnju. Kada se malo ohladio, s Aleksandrom je ostao na 'ćao-ćao' kad bi se negde sreli slučajno u gradu, ali s Filipom više nije imao kontakt, jer njega smatra glavnim krivcem za ovu situaciju", tvrdi izvor, a ovu priču potvrdio je i Saša Vidić.

Izvor: Instagram/vidicsasa

"Aleksandra i ja smo u dobrim odnosima. Ne čujem se s njom otkad smo prekinuli saradnju, ali smo okej. Ja sam njoj radio stajling i od nje sam napravio čudo. Sve je bilo super među nama. Međutim, onda je u tu priču došao Filip i od mene tražio popust. Ej, popust! Pa nisam im ja 'Made in China' da im dajem popust. Poznato je da ja radim samo s vrhunskim materijalima. Razlika je nebo i zemlja kako je ona izgledala kad sam je ja 'radio' i pre toga", izjavio je modni kreator.

Pogledajte kako je Aleksandra nekada izgledala:

Aleksandra Prijović pevala je na svadbi Đorđa Đokovića u Crnoj Gori, kao i mnoge druge estradne zvezde, a pisalo se da je porodica samo za muziku izdvojila 65.000 evra.