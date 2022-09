TUKLI SMO SE, BILA SAM SVA MODRA, MAJKA ME IZBACILA IZ KUĆE: Anita prošla PAKAO s bivšim, pa saznala da je TRUDNA!

Anita iz Zadruge 6 otvorila je dušu i ispričala neke detalje iz privatnog života.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Anita Stanojlović, za koju mnogi kažu da je najlepša učesnica, već prve večeri Zadruge 6 postala je misica i njen odnos s Markom Markovićem privukao je veliku pažnju. U rijaliti je ušla napominjući da je majka, iako ima samo 19 godina, a sada je otkrila i neke stvari iz svog života.

Priznala je da je do sada imala dve ozbiljne veze i otkrila s kojim je zatrudnela.

"On je 1994. godište. Ja sam imala dve ozbiljne veze. Ta osoba s kojom imam dete. Sa Stefanom sam bila u vezi, ostavila sam ga, jer sam bila muško u vezi, ja to ne volim. Smorilo me je. Onda sam se upoznala s likom s kojim imam dete, on je sve, samo ne dobar. Moji su mi branili, bežanje od kuće, sto čuda, majka me na kraju izbacila iz kuće. Živela sam kod njega pet meseci. Drogirao se, krizirao. Znaš kad vidiš u očima da neko hoće da te ubije, tukli smo se, cela sam se modra vratila. Pretio mi je, kao zna gde su mi braća. Gađali se pikslama, rekao mi je 'k*rvo' ispred majke. Mene majka vrati kući, ja se pomirim s ovim prvim dečkom i onda saznam da sam trudna. Bio je sa mnom dok se nisam porodila. Raskinuli smo tu, ja nisam ni suzu pustila. Shvatila sam u međuvremenu da je bitno da je neko dobar. Posle par meseci smo se pomirili, do pre par dana pred ulazak smo bili zajedno. Imamo tetovaže zajedno, stvarno me voli, i ja njega kao osobu", ispričala je.

"Neću da se vratim na staro, napravila sam presek u glavi. Okej sam emotivno, ne osećam ništa. Precrtala sam to, vidiš da sam odlepila za ovom budalom (Markom), ja sam mnogo emotivna. Već mi je čudno što ne komuniciramo. Ja njega jurim, ali malo mi fali da ga precrtam", rekla je Anita.

Anita, Zadruga Izvor: YouTube/Zadruga Official

