TAKVE ŽENE NISU ZA SVADBU, ONE SU ZA DRUGE STVARI: Žena rijaliti učesnika oplela po Maji Marinković - "Kao svaka druga"

Supruga bugarskog takmičara Zadruge 6 o prisnosti sa srpskom starletom

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Iveta Talazova, supruga učesnika "Zadruge" Emila Kamenova, prvi put se oglasila za srpske medije povodom prisnog druženja njenog muža sa atraktivnom Majom Marinković, sa kojom čak planira srpsko-bugarsku svadbu!

Na početku razgovora, Iveta je za Pink.rs istakla da je njen suprug još uvek povučen zbog jezičke barijere, budući da dolazi iz Bugarske, te da će mu biti potrebno još nekoliko dana da se opusti.

"Za sada je sve okej, gledam ga! Malo priča, on je tamo stranac, novi je. Ne osjeća se komforno, zato ćuti, ali to je normalno. Nekoliko dana, dok se ne prilagodi. Za sada je odličan", rekla je Iveta, a onda se nadovezala na varnice koje su se rodile između muža i Maje: "Ne znam da li je on njoj privukao pažnju ili ona njemu (smijeh). Što vi mislite da se ona sviđa Emilu? Ne znam, vrijeme će pokazati tamo ko prema kome ima simpatije. Lijepi su muškarci, lijepe žene, u jednoj su kući svi, vidjećemo".

Izvor: Instagram/emil.kamenov.79

Maja i Emil su sinoć sa zadrugarima govorili o njenom dolasku u Bugarsku, a pravili su i planove za veliku srpsko-bugarsku svadbu, iako je Kamenov zauzet, porodičan čovek. Na pitanje kako gleda na Majine i Emilove dogovore i planove, Iveta je izjavila:

"Svaka druga žena je danas kao Maja, ali takve žene nisu za svadbu, nego za druge stvari. Ako već prave kobajagi svadbu, zovite i mene, rado ću doći... Da joj počupam kosu, nikakvih problema nema", rekla je Iveta u šali, a onda obrazložila za koje je ona stvari, ukoliko već nije za brak.

"Ne mogu da kažem ništa za Maju jer je ne poznajem, ali mi se ovo što vidim ne dopada. Ja sam rekla Emilu da je pametan i razuman, to čak i ako se nešto desi, biće na jedno veče, jednokratno nikakva veza, niti srpsko-bugarska svadba".