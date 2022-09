TAMO IMA DOSTA UČESNICA KOJE POZNAJEM: Elektra Elit otkrila ulazi li u Zadrugu - Znam puno devojaka koje rade BEZ PARA

Elektra Elit progovorila je o tome da li bi i pod kojim uslovima ušla u Zadrugu 6.

Transrodna pevačica Elektra Elit, koja je svojevremeno šokirala javnost priznanjem da se u Švajcarskoj bavi prostitucijom i detaljima o "cenovniku" u Srbiji, progovorila je o ulasku u Zadrugu.

Šesta sezona rijalitija počela je pre dva dana, a Elektra je otkrila da zna dosta učesnica iz Bele kuće.

"Kao gost bih ušla u Zadrugu, na jedan dan ili u emisiji Narod pita, vrlo rado, tamo ima dosta učesnica koje ja poznajem, ali na duže staze ne, nije mi potrebno", priznala je Elektra i otkrila kako njena deca gledaju na posao kojim se bavi.

"Moja deca mene prate u stopu, oni su čuli pre dva meseca, mama mi je bila, bile smo na kafi, rekla mi je: 'Samo tako nastavi', kada je roditelj pored tebe tu, podrška druga ti ni ne treba", izjavila je.

"Kada bih živela ovde sa decom, bilo bi drugačije, ali Diva je na Tajlandu, Oskar je krenuo u školu, počeo da radi sa 17 godina, već imaju svoje obaveze. Moja deca me zovu 'tata' i to će tako ostati do kraja života. Treba imati i polako se spremati za tako nešto, to je za svakog roditelja šok. Ja sam otišla u inostranstvo, stvorila sam i više nego dovoljno, možda je i to taj uspeh, što ne može ni da te pomeri, ja sebe stvarno volim", ne prestaje da šokira Elektra.

"Znam puno devojaka koje rade bez para, ja to stvarno ne praktikujem, niti želim, jer to nije prostitucija onda", poručila je.

