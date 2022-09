BIVŠA UČESNICA ULAZI U ZADRUGU, ISPROZIVALA KRISTIJANA! Razvezala jezik u karantinu - Pljuješ po SVOJOJ ŽENI, ne po meni

Kristijan Golubović je mnogima strah i trepet, ali ne i njoj...

Sjutra, 9. septembra, u 21 čas, počinje Zadruga 6, a na imanju u Šimanovcima naći će se i bivša učesnica Ana Spasojević, koja je danas stigla u karantin.

Ovom prilikom je prokomentarisala Kristijana Golubovića, koji će se takođe i ove sezone naći u rijalitiju, a nakon prozivki mu je poručila jednu stvar.

"Kristijan Golubović me je isprozivao na TikToku, naljutio se što sam nekome slala gifove ko je njegov neprijatelj, što mene ne zanima. Pokušao je da me uvredi kada je rekao 'u rijaliti ulaze samo ku*ve'. Njegova djevojka s kojom čeka dijete je iz rijalitija, tamo je upoznao, tako da ne pljuje po meni, već po svojoj ženi. Ne plašim se Kristijana, tamo postoji obezbjeđenje, biće diskvalifikovan ako me udari", poručila je Ana.

Prema novim informacijama, Kristijan Golubović će u rijalitiju boraviti dok se njegova partnerka Kristina Spalević, s kojom čeka sina, ne bude porodila, tako da se sa Stanijom Dobrojević navodno neće sresti, jer će ona ući kasnije.