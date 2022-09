ISPLIVALI EKSPLICITNI SNIMCI UČESNICE ZADRUGE: Marijana toples u skandaloznim porukama - Sami vidite koliko je JEFTINA!

Pevačica i učesnica Zadruge navodno slala škakljive slike i snimke dok je bila u vezi sa pevačem Igorom Kostićem

Izvor: Instagram/marijanaa_zonjic

Pevačicu i nekadašnju zadrugarku Marijanu Zonjić javnost je upoznala u Pinkovom rijalitiju, ali je pamti i kao bivšu devojku pevača Igora Kostića, s čijom bivšom suprugom Minom Kostić je ušla u javno prepucavanje u medijma.

Bivša zadrugarka je u toku romanse sa nekadašnjim mužem Mine Kostić, navodno flertovala i sa drugim momcima.

Zonjićeva je slala eksplicitne snimke i fotke bivšem dečku Miljane Kulić, Luki Radivojeviću. Luka je istakao da je sa Zonjićevom, neko vreme bio u kontaktu, ali da se ništa dalje od toga nije desilo, jer je kako kaže, bio razočaran njenim ponašanjem.

"Marijana i ja smo neko vreme razmenjivali poruke, slala mi je njene seksi klipove i slike, a da stvar bude gora, sve je to radila dok je bila u ozbiljnoj vezi sa pevačem Igorom Iks. Osim fotki, takođe me je obasiparala i porukama, koje ne bih otkrivao, dovoljni su ovi snimci da pokazu ko je ona ustvari, vidite i sami koliko je ona jeftina", rekao je on.

Pogledajte snimak koji je završio na Internetu: