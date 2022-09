DALILA MU JE PETA DEVOJKA IZ ZADRUGE! On zna SVE, a sad je raskrinkao i Dragojevićku - "Luka samo LUPA RECKE po estradi"

Dalila Dragojević je navodno u vezi s bivšim dečkom Mine Vrbaški, Lukom Nikolićem, a evo šta na tu temu zna Lepi Mića.

Dalila Dragojević nedavno je proslavila 29. rođendan i okupila prijatelje i bivše zadrugare, a tamo je bio i njen navodno novi dečko Luka Nikolić. Dan kasnije šokirala je javnost napuštanjem emsije "Narod pita", jer nije želela da se njen novi izabranik javno komentariše.

Na ovu temu progovorio je i Lepi Mića, koji je "svakom loncu poklopac", pa je upoznat i u Dalilin odnos s Lukom, inače bivšim dečkom Mine Vrbaški, a bio je i na njenom rođendanu koji je slavila u jednoj vili s bazenom.

"Oni su bili jako prisni, koliko sam ja video. Ako nije Luka, onda je Đole. Ja kažem da su oni u vezi i divan su par. Gospodin Nikolić lagano hara estradom. Ja mislim da je to peta, po mojoj evidenciji, devojka iz Zadruge", rekao je Mića i otkrio da se Lukin otac ne slaže s njegovim izborom.

"Ja mislim da mom prijatelju nije dobro, ali tako je to. Neće on da se meša, on je stariji čovek. Luka je mlad dečko, ništa on loše ne radi. Nikom on nije obećao da će da je ženi, kad je lepo budu zajedno, kad ne budu... Ali da, voli malo po estradi da švrlja. Luka zvani estradna recka, dok je njegov tata savestan, u svakom momentu priseban, radi i pravi pare. On je ozbiljan domaćin na Kosovu, Luka udara recke po estradi", tvrdi Lepi Mića.

"Dalila je našla Luku, s njim sam je i ja video na žurki, a i fanovi puštaju preko društvenim mreža. S druge strane, Car je bio na večeri bluda kod Deniz Dejm. Ona ne priprema salate, nego blud i razvrat. Car je bio na bludu, Dalila na svom rođendanu u opuštenoj atmosferi. Mislim da će večeras imati dosta vremena da objasne kako se izgasila ta ogromna emocija i obostrana želja da budu zajedno. Jednostavno izgleda da su slagali, nisu se razišli jer ne mogu da se dogovore, nego jednostavno istina je - da je bilo toliko emocije, ne bi našli nove partnere i menjali ih kao na traci... Posle Gringa Luka, kod Cara Maja, Deniz. Recke se udaraju na sve strane", izjavio je Mića nakon Dalilinog rođendana.

