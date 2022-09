PRVA ISPOVJEST NIKOLINE PIŠEK NAKON SMRTI SUPRUGA: Otkrila zbog čega se NIJE preselila u Beograd

Nikolina Piešk dala prvi intervju nakon tragične smrti supruga Vidoja Ristovića.

Nikolina Pišek doživjela je veliku bol kada je njen suprug Vidoje Ristović iznenada preminuo u 44. godini, a njen život tada se promijenio iz korjena.

Nesreća za hrvatsku voditeljku, i njihovu ćerkicu Unu Sofiju, sama po sebi bila je ogromna, ali je odlučila da nastavi dalje. Nikolina je odlučila i da se vrati svojoj profesiji, te nedavno ugovorla angažman na televiziji "Una", o čemu je i govorila u svojoj prvoj ispovjesti.

"Zadovoljna sam jer ulazim u ekipu kojoj vjerujem i u projekat koji zvuči veoma dobro. Zanimljiv je i radiću s nekim ljudima s kojima sam već sarađivala, a to čini da se osjećam komforno, i to mi je u ovom trenutku potrebno. Isto kao što mi je potreban posao da se osjetim korisno, živo i da skrenem misli. Shvatila sam u ovom periodu da sam sebi najbolja kad sam okupirana, slobodno vrijeme me tjera na loše misli", započela je.

Ipak, priznala je da još uvek nije odučila da se preseli za Beograd.

"Vidoju i meni Beograd je uvijek bio u planu, ali naš životni cilj bio je preseljenje u Zagreb, gde smo gradili kuću i gdje je Una išla u školu. To je bila zajednička odluka, nisam je donijela sama, a i Vidoje je bio u postupku dobijanja hrvatskog državljanstva. Pristupili smo tome s velikom ozbiljnošću, i za mene povratka u Beograd nema, jer je moje dijete upravo krenulo u drugi razred. Ne bih da dovodim ćerku u opasnost u blizini djede pomračenog uma", rekla je Nikolina.

Potom je iskreno govorila o svojoj ćerki i tome kako se nose sa velikim gubitkom.

"Moram da budem odlučna i razborita i sposobna i srećna zbog moje ćerke, koja u meni traži slamku spasa. Izgubila je tatu, zaštitnika, i ima samo mene. Težak je teret pao na mene, s obzirom na to da je Vidojev otac, nažalost, pomračenog uma od bola u meni i Uni našao neprijatelje. Moram da budem stijena o koju će se razbiti sve njegove loše namjere. To sam sklonila na stranu, i time će se baviti institucije, ja moram da zaštitim ćerku na najbolji mogući način od svega, pa i od njenog biološkog djede", zaključila je.

Podsjetimo, Vidoje Ristović je iznenada preminuo u salonu za masažu, a iza sebe je ostavio dvije ćerke Unu Sofiju koju je dobio s Nikolinom i Mateu koju je dobio iz prvog braka s Lanom. Vidoje je sahranjen na Novom groblju u Beogradu.

