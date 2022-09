LEGENDARNI KOŠARKAŠ U ZADRUZI 6! Ovo niko nije očekivao, odmah se oglasio - "Svašta može da se desi!"

Zoran Moka Slavnić u pregovorila za ulazak u zadrugu 6.

Izvor: MN Press

Sve je spremno za šestu sezonu Zadruge čiji je početak zakazan za 9. septembar, a veliki broj učesnika uveliko je otkriven.

Brojna nova, ali i stara, već dobro poznata imena našla su se na spisku takmičara, otkriveno je da Kristijan Golubović ima ubedljivo najveći honorar, a sada je još jedna poznata ličnost sve iznenadila svojim učešćem.

Reč je o legendarnom bivšem košarkašu i treneru Zoranu Moki Slavniću! Ovo ime zasigurno niko nije očekivao u Zadruzi, a on je u razgovoru za medije priznao da uveliko pregovora sa čelnicama i produkcijom.

"Zatekli ste me pitanjem sada, ne znam šta da vam kažem. Može svašta da se desi do petka, do početka Zadruge, svašta se tu krčka, što kaže naš narod", govori Moka i dodaje:

"Ja sam dobro duhom, energičan sam, ali mi je dosadno malo, pa svašta može da se desi. Ne smem mnogo da pričam o tim stvarima, pregovori su u toku, ko zna, svašta se može desiti", završio je.