VIDELA SAM DA IDE KA MENI, A ONDA... Pevačica doživela OGROMNU NEPRIJATNOST na nastupu, otkrila sve detalje!

Dragica Zlatić ispričala kakvu je neprijatnost doživela na jednom veselju.

Iako su pevači i pevačice ti koji su zaduženi za dobar provod i rapsoloženje kako na nastupima, tako i na proslavama za koje i angažuju, ali mnogi od njih su u karijeri doživeli i pojedine neprjatnosti.

Pevačica Dragica Zlatić gostovala je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji i otkrila da je imala jednu nimalo prijatnu scenu na svadbi gde je gost, koji je bio u alkoholisanom stanju, pokušao da je ubaci u bazen.

Kako je objasnila, on je redom ubacivao sve, a potom je odlučio da "pogura" i nju.

"U subotu sam pevala na svadbi u Bajinoj bašti. Ona se odvijala napolju pored bazena. Vidim u jednom trenutku jednog gosta kako se kreće ka meni i redom ubacuje sve u bazen. Ja sam mu tu rekla: 'Da ti nije palo na pamet, znam zašto si došao.' On mi je rekao: 'Ajde, ajde bila bi baš fora.' Napolju 23 časa i 12 stepeni, a on hoće mene u bazen da ubaci. To je najskorija neprijatnost bila", rekla je Dragica.

"Obratila se tada domaćinu na mikrofonu i rekla imate nepristojne goste. To je dovoljno bilo da ga dozove pameti", dodala je.

