IMAM UŽASNE BOLOVE, ZATVORILA SAM SE, OSEĆAM SE KATASTROFALNO: Pretučena zvezda Granda priznala da je i dalje U STRAHU

Marina Radosavljević prolazi kroz težak period nakon što ju je pretukao bivši dečko.

Izvor: Instagram/marina.radosavljevic.maky

Zvezda Granda, Marina Radosavljević, pre mesec dana je zadobila povrede kada ju je u Vrnjačkoj Banji, prema njenim tvrdnjama, pretukao bivši dečko, a osumnjičeni muškarac se nakon njene prijave sam predao policiji.

Marina je tada završila sa slomljenim prstom, posekotinama i podlivima na licu, kao i potresom mozga. Napadač se četiri dana kasnije predao policiji i izrečena mu je zabrana prilaska, a pevačica je podnela i krivičnu prijavu, pa je suđenje tek čeka.

Sada se oglasila i priznala u kakvom je stanju sada i kako se oseća posle svega.

"Još uvek se osećam katastrofalno. Stres me je stigao, nemam apetit... Teško je to podneti, posebno jer ne razumem zašto se sve to desilo. Užasne bolove imam i sada. Idem kod lekara, prikupljam potrebnu dokumentaciju za postupak, idem i kod psihologa", rekla je pevačica, koja je priznala da se povukla u sebe.

"Prilično sam se zatvorila, ali moram da prevaziđem to, krenem dalje, da nađem rešenje, šta je najbolje za sve", poručila je Marina, koja ističe da sada ima psihičke probleme i da stahuje od toga kako će sve prevazići i da li će ponovo biti ona stara.

"U strahu sam. Non-stop sam samo u krugu porodice i familije, smanjila sam komuniciranje sa svima. Gledam da što pre ozdravim i izdignem se iz ovoga, da rešim ovaj problem jednom za svagda i vratim se normalnom životu", zaključila je pevačica.