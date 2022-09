IZMEĐU NJIH JE ODUVEK BILO VARNICA! Svi detalji veze voditeljke Slagalice i slavnog glumca, otkriveno KOLIKO SU zajedno!

Izvori za medije otkrili detalje veze Marije Veljković i Rastka Jankovića.

Izvor: YouTube/Marija i Kristina- TJD/screenshot

Voditeljka Marija Veljković nedavno je na svom Instagramu podelila sliku sa glumcem Rastkom Jankovićem, a u javnosti su se odmah pojavile spekulacije da su njih dvoje u emotivnoj vezi.

Kako su ranije izvori za medije otkrili, iako su se trudili da svoju vezu javno ne eksponiraju, voditeljka i glumac su se u poslednje vreme malo opustili, pa su tako u petak veče viđeni u zajedničkom društvu u jednoj beogradskoj kafani u centru grada, gde su se naočigled svih navodno ljubili i grlili, ne obazirajući se na to da li će ih neko videti i uslikati zajedno.

Sada su stigli novi detalji! Marija i Rasko navodno su u vezi već oko pola godine, a sve vreme su krili vezu kako ne bi bilo pod pritiskom javnosti.

"Marija i Rastko se godinama poznaju. Uvek su tu postojale varnice, ali kako su oboje bili u odnosima, ništa se tu nije desilo. Međutim, na jednom od poslednjih događaja kada su se sreli, varnice su sevnule i otpočeli su odmah vezu. Izbegavali su da se pojavljuju zajedno u javnosti, jer su želeli da sačuvaju intimu samo za sebe. Marija je konačno srećna i zadovoljna jer je našla muškarca koji je stabilan, staložen i pun razumevanja", kaže izvor.

"Oboje se bave glumom i razumeju javni posao i to kada su poznati da će uvek biti u centru pažnje. Razumeju i to što su često van kuće s obzirom na to da snimanja traju dugo. Kako Marijina jer radi dve emisije, tako i njegova kada snima serije, filmove ili igra u pozorištu. Rastko je obasipa pažnjom i komplimentima, a njegove godine joj laskaju, jer je pun manira", dodaje izvor.