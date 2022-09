MOJ SIN LEŽI POD ZEMLJOM, A ONA POZIRA NA JAHTI U MINIĆU: Miša Grof opleo po snajki - "Sigurno već ima novog SPONZORA"

Otac pokojnog Vidoja Ristovića komentarisao Instagram objave Nikoline Pišek.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Voditeljka Nikolina Pišek je prije pet mjeseci iznenada izgubila supruga Vidoja Ristovića, koji je preminuo u 44. godini. Nedugo nakon sahrane krenuo je medijski rat sa svekrom Mišom Grofom, koji je ovog puta riješio da prokomentariše njeno nedavno zaposlenje, ali i "poziranje na Instagramu".

"Mene ne iznenađuje Nikolinino raspušteno ponašanje, dugo je glumila ucvijeljenu udovicu. Govorio sam da je ona mog sina samo koristila za novac, a sada je to i dokazala. Već putuje, ljetuje s društvom, pozira u minićima... Dok moj sin leži pod zemljom, ona ispija alkohol po jahtama i slavi. Ne znam samo šta slavi", rekao je Miša Grof i dodao da vjeruje da je Nikolina "već našla finansijera".

"Ona već ima novog sponzora, uvjeren sam u to. Za nekoliko dana će pet mjeseci kako je moj Vidoje preminuo, previše je to za nju, neće valjda plakati? Čuo sam da je našla posao na televiziji, to me ne čudi, snalažljiva je ona. Mada joj je do sada Vidoje nalazio angažovanja jer niko nije htio da je zaposli. To je zlo od žene koje za 10 godina nisam vidio nijednom da se smije. Sad se kezi na društvenim mrežama nakon što je muža sahranila, to je nečuveno. Doduše, ne znam ni sada kako se kezi od silnih operacija koje je radila na licu".

Grof nastavlja da žali što "nije na vrijeme dokazao Vidoju kakva je ona".

"Toliko je lijepih, pametnih i vaspitanih djevojaka bilo u njegovom okruženju, a on se zakačio za nju. Najgora svinja uvijek pojede najbolju krušku".

Miša je otkrio da i dalje nema kontakt sa unukom Unom Sofijom koju je Ristović dobio u braku sa Nikolinom Pišek.

"Unuku ne viđam, ona je uz majku. Nikolina ima veliki uticaj na nju, ja to razumijem. Svakako, kad poraste, ona će dobiti nasledstvo i biće finansijski obezbijeđena. Njenoj majci ne dam ni dinara, a unuku nikad ne bih oštetio".