POKAZALA KRV I ZAVOJE - ŠOK FOTKE PEVAČICE! Doživela nezgodu, hitno je ušivali u bolnici! Otkrila sve detalje

Ruža Rupić pokazala zadobijene povrede nakon pada.

Pevačica i influenserka Ruža Rupić oglasila se na svom Instagramu i objavama iznenadila sve!

Ona je pokazala povrede koje je zadobila u predelu brade, a potom otkrila da je prethodne večeri doživela nezgodu zbog koje je hitno završila u bolnici na ušivanju. Kako je objasnila, ona je pala na ulici i povredila bradu.

U snimku koji je podelila na svom nalogu otkrila je da trpi bolove, ali i da ni sama ne zna kako je došlo do pada. Ipak, objasnila je i da je u poslednje vreme preokupirana obavezama, te da je moguće da je verovatno posledica i manjka koncentracije.

"Ne znam šta mi je bilo, verovatno me je malo stigao i umor. Boli me ali nije strašno, Bogu hvala. Bilo je mokro ja nisam pazila. Verujte mi ozbiljne su pripreme za nove projekte koji me očekuju uskoro tako da verovatno i manjak koncentracije", rekla je Ruža Rupić.

