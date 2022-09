LUKAS PROGOVORIO O POMIRENJU SA SONJOM! Otkrio da mu fali ljubav i priznao - "SLOMIO sam šoferšajbnu, ne znam zašto"

Aca Lukas polako privodi kraju ljetnju turneju i ističe da je tek na kraju osjetio umor. Pjevač je napravio i mali predah na crnogorskom primorju sa ćerkom Viktorijom i bivšom suprugom Sonjom Vuksanović, pa se spekulisalo da su se pomirili.

Pjevač Aca Lukas poručio je da sa bivšom suprugom Sonjom nikada nije ni bio u svađi, te da je trenutno slobodan, ali da mu ljubav fali.

"Ne znam dokle ćete mi postavljati takva pitanja, do kraja života je li? Nismo se svađali, a nismo se ni mirili", rekao je Lukas pomalo nervozno, te dodao da mu nedostaje žensko društvo: "Ne razlikujem poslovan i privatan život. Nisam zaljubljen, ali ponekad mi fali ljubav. Dvije stvari ne idu zajedno, nekad mi fali ljubav, a nekada samoća. Ne može jedno i drugo zajedno. Ljubavi imam mnogo u porodici, imam četvoro djece".

Pjevač je nedavno proslavio rođendan ćerke Viktorije, za koju su tada spremili specijalno iznenađenje, odnosno konja kao poklon.

"Bilo je lijepo, njeno društvo, nije nas bilo puno. Proslavili smo na mjestu gdje ona trenira, tamo je non stop. Svi smo se zajedno dogovorili za poklon, znamo da voli konje i došlo je vrijeme da joj kupimo konja. Za sada želi time da se bavi u životu", rekao je Lukas, koji će za nekoliko mjeseci dobiti drugo unuče, s obzirom na to da njegov sin Lazar čeka dječaka sa suprugom Anom.

Serija o Lukasovom životu još uvijek nije počela da se snima, ali se sve pripreme polako privode kraju. Iako je pjevača prvobitno trebalo da igra Marko Janketić, pred malim ekranima će se naći Mladen Sovilj.

"Nije još počelo snimanje, da, prezadovoljan sam odabirom glumaca. Mladen i ja se znamo, nije me pitao za savjet, vjerovatno će mi se obratiti za asistenciju kada počne snimanje. On je glumac, bavi se time, to je njegov posao. Gledao sam ga u pojedinim filmovima, odličan je. Pratim našu scenu i ne mogu da kažem da se razumem u to, ali smo napravili super izbor", objasnio je Lukas, koji će se sa beogradskom publikom susreti prvo u Areni za njegov rođendan 3. novembra, a potom i na Marakani sledeće godine u junu.

Nedavno se Marija Šerifović našla u centru pažnje kada je urlala nasred ulice i pesnicom udarila svoja kola, a potom i povrijedila ruku. Sada joj je utjehu pružio kolega, koji kaže da se i njemu to dešavalo.

"Koliko sam ja puta udario u auto, iznerviram se, sigurno se i ona iznervirala. Bolje u auto nego u nekog čovjeka. Ja sam slomio šoferšajbnu, ne znam ni sam zašto", rekao je Lukas.