MISLILI SU DA JE MAKRO, ZAVRŠIO KOD INSPEKTORA! Marko vozio djevojke u Švicu, evo šta su tamo radile - "Bilo je stresno"

Marko Miljković otkrio je kako je jedno vrijeme zarađivao tako što je svakog vikenda vozio djevojke na rad u Švajcarsku, kao i da je zbog toga postao sumnjiv carinicima.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Muž Lune Đogani sa kojom ima ćerkicu Miju, u svojoj velikoj ispovjesti za medije otkrio je nepoznate detalje iz svog života. On je tako ispričao da je bio veoma nestašan i da je često upadao u probleme, a otkrio je i zašto su carinici pomislili da je makro.

Nakon učestvovanja u Velikom bratu gde je stupio u vezu sa Enom Popov, Marko je 2007. godine dobio ponudu da vodi "Zvezde Granda" sa tadašnjom djevojkom, što je objeručke prihvatio. Ubrzo je shvatio da to nije posao za njega, a paralelno s tim je bio i di-džej po klubovima.

Posle uspjeha u kom je uživao četiri godine, nastupila je poslovna kriza. Klubovi su ga slabo angažovali, pa je počeo da radi kao promoter i menadžer. Pošto nije zarađivao koliko je želio, 2011. godine je otišao u Švajcarsku kod rođaka, gdje je puštao muziku i zarađivao 300 franaka za veče. Posle godinu dana se vratio u Srbiju i ušao u rijaliti Parovi, u kom je osvojio drugo mjesto. Osim honorara, dobio je i automobil. Međutim, opet je spakovao kofere i vratio se za Švajcarsku, gdje su mu se otvorile nove poslovne mogućnosti.

"Vidio sam da je tamo popularno da se prodaju kokteli u epruvetama po klubovima, pa sam došao na ideju da organizujem nekoliko djevojaka iz Srbije koje će to da rade za mene. Kupio sam auto sa sedam sjedišta i svakog drugog vikenda odlazio sa pet, šest devojaka u Švajcarsku. Radio sam to nekoliko godina, ali bilo mi je mnogo stresno. Toliko da mi je brada opadala u pečatima. Najviše sam se nervirao kada bi mi djevojke u poslednji čas otkazivale zato što su dobile ciklus ili zato što im dečko ne da to da rade... Naporno je bilo i to što sam mjesečno prelazio i po 12.000 kilometara", ispričao je Marko i otkrio kako se našao u policiji na razgovoru s inspektorom:

"U jednom momentu sam postao sumnjiv carinicima. Pomislili su da sam makro, jer su u sistemu vidjeli da svakog ili svakog drugog vikenda putujem sa dvije iste djevojke. One su bile stalne, a ostale su se mijenjale. Zbog toga sam bio pozvan na razgovor u policiju. Bio sam iskren prema inspektoru i rekao da radimo na crno i da bi Švajcarci mogli da nas kazne jer ne plaćamo porez. Objasnio sam mu cijeli proces rada - da odemo u klub, odradimo posao i vratimo se s parama koje trošimo u Srbiji. Dodao sam da se djevojke ne prostituišu, da strogo vodim računa o njima, što je bila istina. Nisam im dozvoljavao da se ponašaju kako hoće. Kada završimo u četiri ujutru, nisu smjele nigdje da idu, osim u hotel gdje smo iznajmili sobe. Postavio sam se prema njima kao da sam im otac. Svuda smo išli zajedno. Samo tako sam mogao da držim konce u rukama. Na razgovoru u policiji sam bio nekoliko sati i pustili su me. Pokazao sam im i svoj telefon, da vide da ništa ne krijem. Posle tog razgovora sam nastavio da radim, policajci mi nisu rekli da prestanem".

Pošto klubovi u Švajcarskoj ne rade u julu i avgustu, Marko se 2017. godine vratio za Srbiju. U Beogradu se vidio sa Anabelom i Andrejem Atijasom, koji su mu otkrili da se pravi kasting za nov rijaliti Zadruga i da bi bilo dobro da uđe. Poslušao ih je, a zatim i stupio u vezu sa sadašnjom suprugom Lunom sa kojom uskoro putuje u Ameriku kako bi joj ispunio veliku želju. Nakon što se u medjim pojavila vijest da je Luna operisana, Marko se oglasio i otkrio kako je prošla intervencija.