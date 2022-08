PROMENILA LIČNI OPIS ZA 0 DINARA! Uštedela 60.000 € - Operisala GRUDI, nos, zategla lice... Evo kako je Iva to uradila!

Bivša voditeljka i rijaliti učesnica promenila je lični opis, a da nije potrošila ni dinara.

Izvor: Instagram/iva_grguric_official

Pobednica jedne sezone Zadruge Iva Grgurić izgleda potpuno drugačije nego kada smo je prvi put videli na malim ekranima, a kako je otkrila brojne plastične operacije uradila je na kompenzaciju i uštedela čak 60.000 evra.

Iva Grgurić koja je ulazi u novu sezonu pomenutog rijalitija i to za ogroman honorar uvećala je grudi, usne i jagodice, smanjila nos, zategla lice, uradila "mačje oči", isturpijala bradu... Ona je otkrila i kako je to sve uradila bez dinara.

"Plastične operacije radim na kompenzaciju! Kad me neko sredi, ja ga reklamiram na Instagramu i ne moram da platim. Moja lepota mnogo košta! Da sam plaćala sve intervencije, dala bih na sve to oko 60.000 evra. Ljudi, to je jedan stan", rekla je starleta i otkriva šta je sve na sebi promenila:

"Povećala sam grudi. Pre nekoliko godina sam ugradila silikone, ali nisam bila zadovoljna, pa sam se nedavno opet operisala. Lice sređujem u Beogradu, kod doktorke Milice Đokić. Oblikovala sam bradu, stavljala botoks i hijaluron, iskosila oči, podigla jagodice... U usnama sam imala silikon, ali sam ga izvadila jer nije izgledao prirodno i stavila hijaluron".

Iva je često na meti osuda zbog prevelikih grudi. Ona smatra da joj 800 kubika silikona baš odlično stoji.

"Grudima sam prezadovoljna! Imam najlepši dekolte, ne samo u Srbiji već u svetu. Ne izgledam vulgarno, već s*ksepilno. Visoka sam, pa mi ova veličina grudi odgovara. Smršala sam 15 kilograma i svaki dan treniram, tako da izgledam bolje nego ikad", poručila je Iva.

Rijaliti zvezda je posle Zadruge 3 sredila i zube, takođe besplatno.

"Stavila sam fasete, i to za reklamu. Sad imam osmeh od milion dolara! Nadogradila sam i kosu, uradila obrve...", ispričala je Grgurićeva koja trenutno nije zaposlena, ali ipak putuje na luksuzne destinacije i nosi isključivo brendiranu garderobu:

"Glumim u spotovima i za to sam odlično plaćena. Mnogo novca zarađujem i od Instagrama".

Ovako je Iva izgledala u Zadruzi!

A ovako izgleda sada!