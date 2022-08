OVO JE UKRADENO I PRODATO ZA NOVAC! Drama nakon vjenčanja Dženifer Lopez i Bena Afleka - pjevačica VAN SEBE od šoka!

Dženifer Lopez otkrila da su snimci sa njenog vjenčanja koji su isplivali u javnost, ukradeni.

Izvor: OnTheJLo.com/screenshot

Samo tri meseca nakon što su se vjerili, holivudska diva Dženifer Lopez (53) i glumac Ben Aflek vjenčali su se u tajnosti u Las Vegasu, a zatim su napravili i drugu svadbu sa još više zvanica na Aflekovom imanju na rijeci.

Pjevačica je za svoj poseban dan odabrala i promijenila čak tri skupocene vjenčanice, a gala proslava dekorisana je po njihovom ukusu, te je ambijent izgledao kao iz bajke.

Ipak, sada je nastala prava drama i to zbog snimka njihovog prvog plesa za koje Dženifer tvrdi da je ukraden! Nakon što je video dospio na naslovnice brojnih medija, na Instagramu se oglasila upravo pjevačica, te navela da je video ukrao i medijima prodao gost venčanja, jer su svi potpisali ugovor o tajnosti podataka (NDA).

"Ovo je snimljeno bez dopuštenja. Tačka. I ko god da je to učinio iskoristio je naš privatni trenutak. Ne znam odakle vam to jer smo imali NDA i zamolili smo sve da ne dijele ništa sa našeg venčanja. To je naš izbor hoćemo li podijeliti. Sve što objavim privatno je na mom nalogu i to je za dijeljenje s mojim fanovima. Što ću učiniti kada budem spremna. Ovo je ukradeno bez našeg pristanka i prodato za novac. Hvala vam što brinete, volim vas", poručila je Lopez.

Pogledajte slike sa venčanja:

I snimak u jednoj od vjenčanica:

Pogledajte i fotke popularnog para: