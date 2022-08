U SAD SAM BANKROTIRAO! SVADBE, KAMIONI I RATE OD 200.000 $! Bojanić se vratio kući i otkrio kako je ostao bez novca

Sin Miloša Bojanića nedavno se poslije 18 godina vratio u Srbiju, a sada je za Kurir televiziju otkrio da mu život tamo nije bio lak.

Folker Bane Bojanić u procesu je selidbe u nazad Srbiju, gdje će s porodicom nastaviti život. I sam je pjevač kao i njegov otac, ima tri ćerke, a jednoj od njih je nedavno proslavlja punoljetstvo u našoj zemlji.

On je gostovao sada kod Ivana Gajića u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji i otkrio da život u Americi nije bio tako lak. Folker je prvo ispričao da se prve dvije godine boravka u Americi bavio isključivo pjevanjem, za šta je priznao da ima i svoje loše strane.

"Ja sam prve dvije godine u Americi pjevao. Normalno da sam radio i nastupe, po klubovima, crkvama u svakom gradu u Americi. Onda sam napravio grešku kada sam prihvatio da radim svadbe. To je katastrofa. Pogotovo kad su krenule društvene mreže. Ne pocjenjujem nikoga, ali alkohol nekoga baci na veselje, a nekoga na agresiju. Te tamo koje bace na agresiju, zabranio bih im zakonom alkohol", ispričao je Bane.

Ubrzo je pokrenuo svoj biznis sa kamionima, a potom i otkrio da je zbog toga 2009. godine i bankrotirao.

"Imao sam oko pedesetak kamiona, onda sam ih prodao. Morao sam da se zadužim i da dignem kredite. Sračunajte 200.000 puta 50 kamiona. Imao sam ogromne rate za kamione i prikolice, da ne pričam o osiguranju i platama. Ja sam 2009. godine prvo imao 7,8 kamiona pa sam bankrotirao. Ja sam na teži način morao sve to da naučim. Kako dolaze pare, to je bilo sve široko. Jedan drug me je uveo u posao. Kada sam vidio kako on živi, odlučio sam da se bavim time, ali on je meni objasnio samo lijepe strane posla. Kada sam bankrotirao, video sam i druge strane tog posla", rekao je folker, a šta je još ispričao pogledajte u videu:

Banetov otac, pjevač Miloš Bojanić jedan od najbogatijih na srpskoj estradi, a on i njegova supruga Branka posjeduju čak i vilu koja liči na zamak, nadomak Novog Sada, u koju je pjevač uložio pravo bogatstvo.

Osim toga, u svojoj imovini ima i luksuznu vilu na Crnogorskom primorju, koja posjeduje 14 apartmana i privatnu plažu, a u svojoj garaži ima i kolekciju skupocjenih oldtajmera.